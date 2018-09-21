Оппоблок: Порошенко считает, что Украине не нужна экономика и социальная сфера

«Час трэша»: В ежегодном послании Порошенко в очередной раз проехался украинцам по ушам Об этом заявил депутат Верховной Рады от «Оппозиционного блока» Александр Долженков 21 сентября во время пленарного заседания украинского парламента, которое транслировалось на Youtube — канале «RadaTVchannel».

Народный избранник отметил, что в своем выступлении президент почти не затронул экономическую тематику, говоря только о сиюминутных достижениях: увеличении финансирования силового блока и расходов на систему государственного управления. Однако, по мнению депутата, ситуация в социальной сфере остается крайне плачевной: номинальный рост ВВП не имеет ничего общего с реальным, а инфляция поедает покупательную способность населения.

«Президент говорит об увеличении минимальной заработной платы с 4179 грн до 4200. Это около 142$, хотя в 2013 году она равнялась 152$. Прожиточный минимум на одного человека в 2013 году составлял 147$, сейчас это 55$. На помощь чернобыльцам в 2013 году шло 320 млн $, сейчас всего 60. Не забывайте и про размер пенсий, рост цен на услуги ЖКХ и сворачивание государственной программы по созданию рабочих мест в Донбассе. Это реальный уровень социального обеспечения», — заявил Александр Долженков.

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© Олег Хавич

Ранее в программе «Гроші» на телеканале 1+1 говорилось о том, что в закрытой государственной резиденции президента Украины «Залесье» занимаются продажей древесины и устраивают сафари.

По данным бывшего лесничего резиденции, за пять лет руководство Залесья на продаже животных и древесины только официально заработало около 10 миллионов гривен и продолжают зарабатывать сейчас.

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