ОПК Украины придет в упадок в ближайшее время — экс-министр экономики: EADaily

«До свидания, украинцы. Ваша задача — пахать и сеять, но не развивать промышленность. Ни Европе, ни США не нужна конкуренция со стороны развитой Украины», — заявил в интервью «Комсомольской правде» бывший министр экономики Украины Виктор Суслов. Запад видит в Украине аграрную державу, а оборонно-промышленный комплекс страны придет в упадок уже в ближайшее время, прогнозирует Суслов, ныне выступающий в качестве независимого экономического эксперта. Ранее он предупреждал, что Украине нечем выплачивать кредиты МВФ, в связи с чем несколько укрепившуюся в последнее время гривну ждет очередной обвал.

«Есть большие сомнения в том, что в Евросоюзе хоть кто-то озабочен судьбой Украины. „Аграрная держава“ или „промышленный гигант“ — по большому счету, европейцам это безразлично. Там есть политики, которые и сегодня продолжат заигрывать с Украиной, чтобы сохранить лицо и объяснить, почему они развязали санкционную войну с Россией, но подавляющему большинству европейцев украинские дела не интересны», — добавил к этому заявлению российский эксперт, руководитель Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Алексей Кузнецов.

Украину, по его мнению, ждет два варианта интеграции с Западом: либо вступление в состав Евросоюза, но в ближайшие десятилетия ей это не грозит, либо плотное торгово-инвестиционное сотрудничество. «В реальности можно ожидать только несколько ограниченных шагов по сближению Украины и Евросоюза в виде того же безвизового режима, который кроме украинцев имеет еще порядка сотни государств. В этом вопросе возможны и послабления в рамках зоны свободной торговли, но, опять же, если украинская экономика не будет конкурентоспособной, то все эти преференции не принесут Украине практического результата», — рассказал в комментарии для ФБА «Экономика сегодня» Алексей Кузнецов.





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