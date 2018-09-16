Операторы UzCard пообещали за день устранить сбой в работе платежных терминалов

Фото с сайта Uzcard.uz

Операторы UzCard, национальной платежной системы Узбекистана, извинились за масштабный сбой в ее работе, который произошел 15-16 сентября. Соответствующее сообщение размещено на сайте UzCard.

Согласно источнику, 15 сентября около 19:00 произошел сбой в работе системы Единого общереспубликанского процессингового центра (ЕОПЦ), который обеспечивает функционирование UzCard. «Ведутся соответствующие работы специалистами центра для запуска системы в течении дня. Система не отображает денежные средства через мобильные приложения. Все данные относительно денежных средств в сохранности», — говорится в сообщении.

Ранее было заявлено, что «наблюдается временное отсутствие соединения POS, E-POS терминалов и АТМ устройств с процессинговым центром».

Как сообщает «Газета.uz», сбой привел к остановке платежных терминалов по всей стране. Была нарушена работа платежных систем Payme и CLICK. Сообщалось, что из-за отсутствия связи терминалов и банкоматов с процессинговым центром люди в магазинах были вынуждены оставлять покупки и уходить.

Основатель сети супермаркетов Korzinka.uz Зафар Хашимов заявил, что из-за этого продажи снизились более чем наполовину. «Но потерь будет больше, так как это не линейно. Из-за того, что карты нигде не работают, важность наличных денег для покупателей возрастает, и люди покупают за наличные более неохотно, что приводит к еще большей потере продаж», — добавил он.

Kun.uz сообщает, что некоторые продавцы согласились отпускать знакомым покупателям товары в долг, с обещанием расплатиться после того, как карточная платежная система заработает. «Что делать? Все местные, я их знаю. Сейчас местные должны мне около 1,5 миллиона сумов (около $200). Как только заработает карта, они заплатят», — рассказал продавец одного из столичных магазинов, который начал вести «книгу долгов».

Система UzCard была создана в середине 2000-х годов. Сейчас в рамках обслуживающего ее центра объединены платежные системы 27 коммерческих банков. По данным Центрального банка Узбекистана, число пластиковых карт в обращении составляет около 18 миллионов, количество установленных платежных терминалов — около 243 тысяч.

По информации Uzcard, в первом квартале 2018 года число транзакций составило 70,8 миллиона, сумма — 663,5 миллиарда сумов (около $84 миллионов). Во втором — 71,4 миллиона и 872,4 миллиарда сумов (около $110 миллионов) соответственно. По неофициальным подсчетам, за 12 часов простоя электронная коммерция в Узбекистане могла недосчитаться примерно 4 миллиардов сумов (около $500 тысяч).

Международное информационное агентство «Фергана»





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