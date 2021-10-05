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«Оператор ГТС Украины» проводит в Брюсселе переговоры с НАТО по энергобезопасности — Экономика и бизнес

Экономика Украины 05 Окт 2021
«Оператор ГТС Украины» проводит в Брюсселе переговоры с НАТО по энергобезопасности — Экономика и бизнес
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КИЕВ, 5 октября. /ТАСС/. Руководство компании «Оператор ГТС Украины» прибыло во вторник в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе для проведения переговоров по вопросам энергетической безопасности. Об этом сообщил глава компании Сергей Макогон.

«Команда «Оператора ГТС Украины» начинает в НАТО серию встреч, посвященных вопросам энергетической безопасности», — написал он в Facebook. Других подробностей Макогон не привел.

В июле 2021 года Украина присоединилась к работе действующего в Литве Центра энергетической безопасности Североатлантического альянса. Центр учрежден в 2012 году, он разрабатывает для членов НАТО рекомендации и предложения по поводу наиболее эффективных энергетических решений в военной сфере, участвует в подготовке учебных программ, организует курсы, проводит научные, технические и академические исследования.

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