Оператор ГТС отчитался о выполнении заявок «Газпрома» на транзит газа. Новости политики

Оператор Газотранспортной системы Украины (ГТС) с нового года выполняет заявки российского «Газпрома» на транспортировку газа в Европу

Об этом говорится в отчете Оператора ГТС о первых днях его работы, передает «ДС».

«Начиная с 7:00 год 1 января, мы выполняем все заявки «Газпрома» в полном объеме — транспортируем газа из РФ в страны ЕС и Молдовы в режиме 35-45 млн кубометров в сутки.

Вместе с тем нам полностью оплачиваются суточные мощности на соответствующих входных и выходных точках из расчета забронированного на 2020 год объема 65 млрд куб. м. Это подтверждает очевидные преимущества принципа «качай или плати», который ранее был введен в украинское энергетическое законодательство в соответствии с европейскими нормами», — сказано в сообщении, опубликованном сегодня на странице в Facebook.

Отмечается также, что в связи с небольшими объемами транзита с начала года украинская ГТС «функционирует частично в реверсном режиме».

«То есть потребители в восточных и южных регионов Украины получают газ из ПХГ по газопроводу «Союз» в направлении «запад-восток». Итак, предварительные инвестиции в подготовку реверсной схемы работы ГТС себя оправдали», — добавил Оператор ГТС.

Напомним, вечером 30 декабря 2019 года премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что Киев, Брюссель и Москва заключили новый контракт в результате трехсторонних переговорах о транзите российского газа через Украину. Минимальные гарантированные объемы прокачки газа, отметил Гончарук, составят 65 млрд м куб газа в первый год и по 40 млрд м куб на следующие 4 года.

По расчетам исполнительного директора НАК «Нафтогаз Украины» Юрия Витренко, гарантированные доходы от транзита газа из России в Европу по украинской ГТС составят 7,2 млрд долларов за пять лет. В то же время он отметил, что «плата за организацию транзита, которая указана в контракте с «Газпромом», является конфиденциальной информацией, поскольку контракты являются конфиденциальными».

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