Оператор газотранспортной системы Украины подал заявку на транспортировку газа

Москва, 12 ноября — «Вести.Экономика». Оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины рассчитывает до конца года получить лицензию на транспортировку природного газа, соответствующие документы оператор подал 12 ноября, сообщили в компании «Оператор ГТС Украины».

В ноябре президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу главе Минэнерго Украины Алексею Оржелю до конца года завершить создание независимого оператора ГТС путем его выделения из «Нафтогаза».

«ООО «Оператор ГТС Украины» подало пакет документов в НКРЕКП (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг) на получение лицензии на право осуществления хозяйственной деятельности по транспортировке природного газа», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что компания рассчитывает получить лицензию до конца текущего года, так как с 1 января оператор ГТС будет отделен от группы «Нафтогаз» и передан в управление госкомпании «Магистральные газопроводы Украины» (МГУ), подчиненной Министерству финансов Украины.

В пресс-службе уточнили, что для получения лицензии компанию должны сертифицировать украинский и европейские регуляторы, также нужно будет подтверждение от секретариата Энергетического сообщества.

Как писали «Вести.Экономика», в начале ноября стало известно, что Украина на переговорах с Россией намерена требовать подписания долгосрочного контракта на транзит газа через Украину, а также гарантий транзита в объеме, достаточном для обслуживания газотранспортной системы (ГТС) страны, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

«Мы будем требовать долгосрочного контракта, а не контракта на один год, а также гарантий транзита в достаточном объеме для обслуживания газотранспортной системы», — отметил Гончарук в ходе «часа вопросов к правительству» в Верховной раде в пятницу.

Верховная рада приняла закон № 2239-1, необходимый для отделения и сертификации компании-оператора от «Нафтогаза Украины» и создания условий для заключения транзитного контракта с «Газпромом» по европейским правилам.

В свою очередь Нацбанк Украины (НБУ) заявил 1 ноября: «Россия активно вводит в эксплуатацию обходные газопроводы, которые по суммарной мощности способны полностью заменить украинскую ГТС в ближайшие годы. В конце 2019 г. заканчивается действие десятилетнего соглашения между Украиной и РФ о транзите газа. Переговоры о новом контракте продолжаются, и определенности ни по срокам, ни объемов транзита на сегодня нет».

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