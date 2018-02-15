Опасность наступления не миновала: Россия держит на границе с Украиной огромное войско

На границе с Украиной Россия продолжает развивать мощную военную инфраструктуру и держит огромное количество войск и может их применить против нашего государства в любой момент

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов сказал во время заседания Оболонского райсуда Киева по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича, сообщает «ДС» со ссылкой на УНИАН.

«В начале марта, начиная с первого (марта 2014 года), когда парламент России принял решение о вторжении в нашу страну, разрешил Путину использовать вооруженные силы против нашей страны, наша украинская разведка несколько раз информировала о начале наступления в 4 или 5 часов утра, и несколько раз войска в окопах ждали это наступление», — заявил он.

По словам Турчинова, опасность наступления российских войск сохраняется.

«Это была колоссальная опасность, и это была реальность того времени. И, как секретарь СНБО, я могу сообщить, что эта проблема не исчезла, и сегодня Россия продолжает развивать мощную военную инфраструктуру вдоль нашей границы и держит огромные военные подразделения вдоль нашей границы, которые никоим образом нельзя объяснить вопросами обороны, они наступательное оружие, и эти подразделения могут быть использованы в любое время. Это проблема — она была тогда (в 2014 году -ред.), и она не отпала сегодня», — подчеркнул секретарь СНБО.

Больше новостей о политической жизни Украины читайте в рубрике Государство





Источник