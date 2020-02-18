Опасность и возможность. Китайцы, без которых нам не жить







Фото: Сергей Ермохин











Как известно, слово «кризис» в китайском обозначается иероглифами «опасность» и «возможность». До коронавируса Covid–19 Петербург для жителей Поднебесной был родным: тут они тратили деньги, учились, строили бизнес. Количество туристов из Китая росло, гостиницы, рестораны азиатской кухни, luxury–бутики и турфирмы зарабатывали все больше. Ждет ли российскую экономику апокалипсис из–за карантина?



В прошлом году Россию посетили около 2 млн граждан КНР, как сообщил «ДП» руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев, они потратили в нашей стране более 72 млрд рублей.



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