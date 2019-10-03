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ООН запустила новый флешмоб по бережному отношению к продуктам

Мировая экономика 03 Окт 2019
ООН запустила новый флешмоб по бережному отношению к продуктам
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В Организации объединённых наций стартовал новый мировой флешмоб, направленный против бездумной растраты продуктов питания, треть которых, по данным организации, просто выбрасывается на свалки. О подробностях рассказывает Информ-UA.

ООН официально заявила о старте глобальной мировой капании по борьбе с отходами пищевых продуктов.

флешмоб

Сегодня мир одну треть производимых или выращиваемых продуктов питания выбрасывает на мусорку. Хотя большинство продуктов можно использовать даже после того, как они на первый взгляд кажутся несвежими. В этом уверены члены Всемирной продовольственной программы ООН. В связи с этим они призывают всех присоединиться к флешмобу «Остановить отходы». В рамках кампании запланированы информационные мероприятия, которые будут направлены на повышение осведомленности жителей планеты об колоссальном количестве выброшенных зря продуктов питания. В заявлении сказано, что ООН готов бороться с вредной привычкой человечества выкидывать еду.

Кампании пройдет под хэштегом StopTheWaste. К ней уже привлечены лучшие рестораторы и повара из всех стран мира.

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В ООН заявили, что из-за того, что треть из 4 миллиардов тонн продуктов питания, которые производятся ежегодно, выбрасывается, страдает мировая экономика. Она терпит убытки почти в один триллион долларов США.

Главный маркетолог мировой продовольственной программы Коринн Вудс обратилась ко всем жителям планеты Земля с призывом присоединиться к флешмобу, просто не выбрасывая продукты. Этим вы можете помочь миру, уверена Вудс.

Авторы идеи всемирного флешмоба придумали несколько лёгких шагов, чтобы принять участие во флешмобе и рассказать об этом. Например, если у вас в холодильнике есть какой-то продукт, срок которого вот-вот закончится, возьмите его и сделайте с ним селфи. Поделитесь этой фотографией на своих страничках в социальных сетях с друзьями, обозначив хэштегом #StopTheWaste. И зовите знакомых к участию в мировой кампании по сохранению продуктов.



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