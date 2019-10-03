ООН запустила новый флешмоб по бережному отношению к продуктам

В Организации объединённых наций стартовал новый мировой флешмоб, направленный против бездумной растраты продуктов питания, треть которых, по данным организации, просто выбрасывается на свалки. О подробностях рассказывает Информ-UA.

ООН официально заявила о старте глобальной мировой капании по борьбе с отходами пищевых продуктов.

Сегодня мир одну треть производимых или выращиваемых продуктов питания выбрасывает на мусорку. Хотя большинство продуктов можно использовать даже после того, как они на первый взгляд кажутся несвежими. В этом уверены члены Всемирной продовольственной программы ООН. В связи с этим они призывают всех присоединиться к флешмобу «Остановить отходы». В рамках кампании запланированы информационные мероприятия, которые будут направлены на повышение осведомленности жителей планеты об колоссальном количестве выброшенных зря продуктов питания. В заявлении сказано, что ООН готов бороться с вредной привычкой человечества выкидывать еду.

Кампании пройдет под хэштегом StopTheWaste. К ней уже привлечены лучшие рестораторы и повара из всех стран мира.

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В ООН заявили, что из-за того, что треть из 4 миллиардов тонн продуктов питания, которые производятся ежегодно, выбрасывается, страдает мировая экономика. Она терпит убытки почти в один триллион долларов США.

Главный маркетолог мировой продовольственной программы Коринн Вудс обратилась ко всем жителям планеты Земля с призывом присоединиться к флешмобу, просто не выбрасывая продукты. Этим вы можете помочь миру, уверена Вудс.

Авторы идеи всемирного флешмоба придумали несколько лёгких шагов, чтобы принять участие во флешмобе и рассказать об этом. Например, если у вас в холодильнике есть какой-то продукт, срок которого вот-вот закончится, возьмите его и сделайте с ним селфи. Поделитесь этой фотографией на своих страничках в социальных сетях с друзьями, обозначив хэштегом #StopTheWaste. И зовите знакомых к участию в мировой кампании по сохранению продуктов.





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