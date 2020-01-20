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ООН зафиксировала самый низкий рост экономики за десять лет

Экономика Украины 20 Янв 2020
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Экономика

В прошлом году рост мировой экономики в 2,3% был самым маленьким за последние 10 лет.

Такую информацию предоставляет ОлФин со ссылкой на отчет ООН.

Главной причиной такой ситуации стали продолжительные торговые войны.

Однако, аналитики не исключают, что в мире может наблюдаться небольшое оживление экономической деятельности в 2020 году с ростом на 2,5%. По неблагоприятному сценарию мировой рост упадет до 1,8%.

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Согласно отчету, быстрее всех будут развиваться страны Восточной Азии. Ожидается также некоторый рост экономики в больших развивающихся странах, в частности Бразилии, Индии, Мексике, России и Турции.

Украина обозначена как территория с прогнозом роста от 2 до 5% на душу населения.

Ранее, Fitch улучшило прогноз роста мировой экономики на этот год. А вот в МВФ заявили, что мировая экономика может вернуться в эпоху Великой депрессии 1920-х годов.

Напомним, бизнес-омбудсмен Марчин Свенчицкий считает, что при определенных условиях экономика Украины может за 15 лет достичь уровня Польши.

редакция allfin.com.ua

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