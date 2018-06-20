ООН: за год в мире прибавилось 3 миллиона новых беженцев

20 июня отмечается Всемирный день беженцев, который призван привлечь внимание к судьбам миллионов перемещенных лиц по всему миру. Этот день был введен по просьбе Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в 2001 году, спустя 50 лет после принятия Женевской конвенции о статусе беженцев, передаёт «Би-би-си».

Конвенция 1951 года впервые ввела официальное определение понятия «беженец» и установила ответственность государств по предоставлению права на убежище перемещенным лицам, утратившим гражданство в результате военных действий, стихийных бедствий или голода. Беженцы определяются как лица, покинувшие свои страны по причине обоснованной боязни преследований из-за расовой, религиозной принадлежности, гражданства, политических взглядов или принадлежности к конкретной социальной группе, которые не могут или не хотят возвращаться на родину.

Ранее ООН опубликовала новый доклад, в котором отмечается, что в 2017 г. право на убежище получили всего 100 тысяч человек, хотя в том же году в мире в результате вооруженных конфликтов в Сирии, Бирме, Демократической Республике Конго и Судане прибавилось почти 3 миллиона вынужденных переселенцев, обратившихся с просьбой об убежище к властям разных стран.





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