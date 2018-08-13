Онлайн-шопинг: как и что украинцы покупают в интернете

Покупка товаров в интернете еще в начале этого века казалась украинцам чем-то не слишком надежным. Если в Европе и США люди начали покупать в онлайн-магазинах гораздо раньше, то в Украину такая тенденция пришла совсем недавно. Сейчас все больше людей не хотят тратить свое время на то, чтобы ехать в магазины и несколько часов искать необходимый товар. Сайт «Сегодня» рассказывает, чем отличаются потребительские особенности украинцев от жителей других стран, что чаще всего покупают в интернете, а какие товары предпочитают приобретать оффлайн.

Рынок E-commerce в Украине ежегодно растет на 50-60%

Если в мире примеры электронной коммерции появились еще в далеких 1960-х, то в Украину это веяние пришло только в середине 2000-х. Начиная с 2005 г. отечественный рынок электронной коммерции начала активно расти, а уже в 2015 году он стал самым быстрорастущим в Европе (отчет «European B2c E-commerce Report», опубликованный Ассоциацией электронной коммерции в Европе (Ecommerce Europe). По подсчетам экспертов, каждый год он показывал прирост на уровне 50-60%, что не особо зависело от экономических колебаний в стране. Например, в 2016 г. объем рынка электронной коммерции составлял 38 млрд грн, а уже в 2017 г. его размер достигал 50 млрд грн.

Правда, по сравнению с европейскими странами, показатели все равно не очень высокие. Ведь за 2016 г. европейские потребители потратили онлайн 475,7 млрд долларов. Рекордсменами покупок стали Франция, Германия и Великобритания, на эти страны приходится более 60% всех онлайн-транзакций в регионе.

Уже в 2017 г. объем e-commerce в странах Европы достиг 530 млрд евро, т.е. стал на 15% выше, чем в предыдущем году. Но Европа все еще серьезно отстает от США: так, если в европейских странах 58% пользователей интернета покупают онлайн, то в Северной Америке этот показатель составляет 70%. К тому же, объем e-commerce в США в 2016 г. почти достиг 600 млрд долларов.

Во всем мире 93% потребителей отмечают, что хоть раз, но покупали что-то через интернет; в Украине эта цифра не намного ниже – всего 91%. Также интересно отметить, что украинцы покупают онлайн чаще, чем жители Польши или Румынии.

За последний год около 61% онлайн-покупателей осуществили от 5 до 20 покупок в интернете, а 14% даже больше 20 приобретений. По последним исследованиям компании GfK Украина, в среднем на одного украинца приходится 12 интернет-покупок (тогда как в прошлом году было всего 9), осуществленных на отечественных сайтах, для зарубежных сайтов этот показатель ненамного больше – 13 покупок.

Что покупают в интернете украинцы и жители других стран

Согласно последнему исследованию GfK, самыми активными онлайн-покупателями в Украине оказались жители Киевской области. Соотношение мужчин и женщин в интернет-покупках практически одинаковое: мужчин — 48%, а женщин — 52%. Также отмечалось, что чаще всего в интернете покупают люди с полным высшим образованием возрастом от 26 до 35 лет.

Вполне традиционно мужчины гораздо чаще покупают технику, а женщины одежду, аксессуары и косметику. Если до 25 лет покупатели отдают предпочтения предметам гардероба, то возрастная категория 26-35 смещает акценты в сторону смартфонов, видеотехники, товаров для детей и запчастей. Люди в возрасте 36-45 покупают бытовую технику, спортивный и садовый инвентарь.

Для покупок на украинских сайтах наши потребители тратят в среднем 1515 грн, тогда как на иностранных сайтах они тратят около 1290 грн в год.

Аналитики GfK выделили ТОП-5 категорий товаров, которые чаще всего покупают на просторах интернета:

бытовая техника и электроника, ее приобретает около 52% онлайн-покупателей. Особой популярностью пользуется цифровая техника, гаджеты, такие как смартфоны, планшеты, ноутбуки, аксессуары к компьютерам и мелкая бытовая техника (фены, утюги, миксеры и т.д.).

одежда, на нее приходится 45% покупок;

косметику и парфюмерию приобретает 34% пользователей;

обувь (30%)

подарки и аксессуары (25%).

В целом, такие тенденции схожи с мировыми. Так, согласно исследованиям компании Hootsuite, больше всего во мире в онлайн-магазинах тратят на одежду ­­– 408 млрд долларов, на электронику – 359,4 млрд, на игрушки, товары для дома и хобби – 341,5 млрд , на мебель и утварь – 225,5 млрд, на еду и уход за собой –139,8 млрд , на видео-игры – 52,5 млрд , а на онлайн-музыку –11,2 млрд.

В Украине видеоигры и музыку в интернете покупают значительно реже. Но есть и другие категории товаров, которые наши соотечественники практически не приобретают в интернете. Например, продукты питания, медицинские препараты, строительные материалы и мебель.

По данным компании Nielsen Ukraine, в 2016 г. в Украине упакованные продукты питания покупало всего 6% онлайн-потребителей, тогда как в мире цифра достигала 17%. Свежие продукты у нас покупает 4% украинцев, а в других странах – 11%. Эксперты отмечают, что рынок продуктов в онлайн-сегменте развит хуже всего. Ведь человеку, чтобы купить свежие продукты, нужно их тщательно осмотреть и выбрать лучшие на его взгляд. В интернете же это не представляется возможным.

Но, например, в Великобритании и Южной Корее доля потребителей, которые покупают онлайн свежие продукты, самая высокая – 37%.

Несмотря на то, что доверие украинцев к покупкам в интернете возрастает, они до сих пор опасаются, что им могут продать поддельный, просроченный, несертифицированнй товар. Именно поэтому у нас не слишком активно покупают медицинские препараты и продукты.

Напомним, ранее сайт «Сегодня» рассказывал, как украинцы работают по фрилансу, насколько это легально в украинских реалиях и за что можно получить немалые штрафы.

Также мы писали о том, как среди украинцев входит в моду так называемый краудшиппинг.





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