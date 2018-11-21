Онлайн-продажи товаров из России предлагают упростить

Компании eBay, Ozon, Farfetch, DHL и Российский экспортный центр разрабатывают поправки к Налоговому кодексу, которые могут упростить процедуру экспорта из России.

Об этом рассказал источник на рынке, а затем подтвердили гендиректор «eBay Россия» Илья Кретов, руководитель проекта по развитию цифровых услуг Российского экспортного центра Армен Манукян и операционный директор Farfetch в России и СНГ Вахтанг Акиртава. По его словам, поправки позволят «в полной мере начать сотрудничать с локальными игроками и продавать их товары в 190 странах мира».

Артем Соколов, глава Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), отмечает, что получение налогового возврата компаниями-экспортерами упирается в необходимость собрать огромный пакет документов для каждого отправления. Он добавил: «Процедура там настолько сложная, что по каждой посылке нужно идти в таможню, писать заявление, к заявлению прикладывать кипу бумаг, описывать полностью товар и всю информацию о нем». В итоге компании не обращаются за вычетом, с их счетов списывается налог. Продавцы не могут снижать цену, и в итоге падает конкурентоспособность их товаров. По его словам, АКИТ обращалась в Федеральную таможенную службу (ФТС), Федеральную налоговую службу, Минэкономики с предложениями по упрощению процедуры, но результатов пока нет.

В ФТС ситуацию не комментируют.

Источник: Коммерсант.ru





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