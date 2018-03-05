Онлайн-покупки непопулярны среди россиян

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Москва, 6 марта — «Вести.Экономика». Число интернет-пользователей, которые проводят время в поиске информации (91%) или общения в соцсетях (73%), намного превышает число тех, кто совершает покупки онлайн (68%), свидетельствуют результаты исследования потребительских настроений The Boston Consulting Group (BCG).

Причем, если отдельные непродовольственные категории уже нашли своих онлайн-покупателей (до 30%), то ситуация с продуктами питания намного скромнее: всего 10% потребителей приобретают их через интернет. В то же время растет популярность оплаты онлайн различных услуг и сервисов, например связи и интернета (45%), ЖКХ (38%), авиа/ж-д билетов (40%).

Таковы основные выводы онлайн-раздела исследования потребительских настроений под названием «Насколько цифровизированы российские потребители?» (первая часть исследования «Российские потребители: что поставлено на карту?» была опубликована в ноябре 2017 г.), проведенного The Boston Consulting Group (BCG) в 2017 г. среди 4 тыс. респондентов с учетом 42 категорий покупок в трех направлениях (продовольственные, непродовольственные товары, услуги).



Помимо покупок, поиска информации и соцсетей, респонденты назвали такие виды использования интернета, как чтение новостей, просмотр онлайн-видео и фильмов, электронная почта, банковские услуги, мессенджеры и многое другое. В числе самых предпочтительных (респондентов попросили выделить три из всего списка) лидируют две категории: поиск информации (52%) и – с большим отрывом – соцсети (11%). Только 3% респондентов назвали шопинг в числе своих главных целей использования интернета.

Эти результаты еще раз подтверждают пока еще недостаточное развитие электронной коммерции в России: по данным Statista, на конец 2016 г. ее доля в общем объем российской розничной торговли была всего 5%, тогда как в Китае это 19%.

«Мы ожидаем, что электронная коммерция в России будет активно развиваться. Для этого есть несколько причин. Во-первых, еще не реализован существенный потенциал, ведь доля онлайн-продаж в России в 4 раза меньше, чем в странах-лидерах, то есть шансы преуспеть на ненасыщенном рынке очень высоки. Во-вторых, объективно происходит цифровизация не только ритейла, но и многих других секторов экономики: рост безналичных платежей за товары и услуги только за первую половину 2017 г. составил 30% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. (по данным ЦБ). В-третьих, наряду с ростом проникновения интернета и мобильных устройств, повышается доверие населения к онлайн-платежам: если в 2012 г. платежные карты имелись лишь у 70% интернет-пользователей, то в 2017 – уже почти у каждого», — заявил партнер и управляющий директор BCG Иван Котов.



Он подчеркнул, что география доставки по стране постоянно расширяется, делая доступными для жителей глубинки все более разнообразные товары. Участники рынка наращивают свои мощности, и конкуренция обостряется.

Так, по данным DataInsight, за один год специализированные службы доставки удвоили число пунктов выдачи заказов, которое составило 3 тыс. единиц на конец 2016 г., а неспециализированные пункты, например в салонах связи, насчитывали 6 тыс. единиц. В свою очередь наиболее успешные ритейлеры, благодаря инвестициям в развитие складских помещений и транспортную логистику, в последние годы смогли значительно увеличить и улучшить пропускную способность своей инфраструктуры.





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