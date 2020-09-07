Онлайн и офлайн: все о корпоративном обучении в Streamline

Вопрос «У вас на работе есть английский?» стал обыденным, а включение языковых курсов в соцпакет сотрудника превратилось в правило хорошего тона для многих компаний.

Что изменилось в 2020-м году, кто обращается, как это устроено, кто контролирует — задали главные вопросы про корпоративное обучение компаний Дарье Ничкасовой, руководителю корпоративного отдела школы Streamline .

— Какая тенденция на рынке корпоративного обучения?

— Коронавирус спровоцировал спад спроса на образовательные услуги в корпоративном секторе начиная с апреля 2019. Компании оптимизируют свою финансовую политику, делают акцент на сохранении рабочих мест. Любые расходы, не связанные с производственной необходимостью, сокращаются. Обучение сотрудников иностранным языкам — та статья расходов, которая во многих компаниях попала под сокращение. Мы быстро отреагировали на ситуацию и организовали моментальный переход корпоративных групп в формат онлайн-обучения. Нам удалось сохранить качество образовательного процесса и сроки прохождения программ обучения. Удалось обеспечить безопасность образовательного процесса для всех наших корпоративных клиентов. Многие организации приостановили процесс обучения без расторжения договорных отношений на непродолжительный период и уже вернулись к учебному процессу либо в очном формате с соблюдением всех мер безопасности, либо выбрали онлайн-формат обучения.

Компании из сфер туризма и гостиничного бизнеса, HoReCa, развлекательная индустрия сильнее всего пострадали от кризиса связанного с пандемией. Большинство из них прервали финансирование образовательных программ. Однако отрасли, которые пострадали меньше, например, IT, электронная коммерция, банковская сфера и фармацевтическая промышленность, не откладывают закупки образовательных услуг и не прерывают обучение сотрудников.

Несмотря на сложный период, нам удалось сохранить более 80% клиентов, которые продолжают обучаться в удобном для них формате. В непростое время для всех сфер бизнеса важно оставаться гибким, клиентоориентированным и выстраивать долгосрочные отношения с клиентами, основанные на взаимопонимании и поддержке.

— Какие самые популярные отрасли, которые обращаются за услугами корпоративного обучения?

— Сейчас наиболее востребованы знания языка в сферах производства, IT и в банковско-финансовой сфере. Компании-производители обучают свой персонал для установления крепкого партнерства и обмена опытом с представителями из других стран. Английский в IT-сфере считается навыком, которым сотрудники должны владеть по умолчанию. Литература, документация и форумы — практически все первоисточники на английском языке, не говоря уже про общение с заказчиками. Финансовые аналитики должны свободно владеть языком, чтобы обладать информацией из первых рук, исключить неточности перевода и принять быстрое и верное решение, иметь больше шансов заключить выгодную сделку.

— Есть ли отрасли, которые ранее не нуждались в корпоративном обучении, а сейчас стали проявлять интерес?

— Медицина сейчас активно развивается. Ведется огромное количество международных исследований, постоянно публикуется новая научная литература. Наши фармацевтические компании успешно реализуют свою продукцию на международных рынках, а иностранные фармацевтические компании активно открывают в Беларуси свои представительства. Это приводит к тому, что специалисты этих отраслей со знанием иностранных языков крайне востребованы. И для многих таких компаний корпоративное обучение становится ключом к успеху.

— Как составляется программа обучения?

— Все наши программы обучения приведены в соответствие с общеевропейской системой оценки уровня владения иностранным языком (CEFR), которая устанавливает единые стандарты. Сейчас все программы корпоративного обучения представлены в онлайн-формате. Удаленный характер работы большинства сотрудников делает онлайн-обучение наиболее актуальным и эффективным.

Все большее распространение получают индивидуально разработанные программы обучения под выявленные запросы. Бизнес-тренинги нового поколения, бизнес-сессии, мастер-классы, созданные специально под проблемы и запросы сотрудников, попадают точно в цель. Корпоративное обучение таким образом не размывается, а решает конкретные задачи. Мы экономим время и ресурсы компании. Наша школа специализируется на создании собственных образовательных продуктов. Опыт и компетенция специалистов Streamline позволяют нам с успехом выполнять даже самые сложные и нестандартные заказы для представителей самых разных профессий и сфер бизнеса: от IT-специалистов узкой специализации до водителей-дальнобойщиков.

— В какое время дня чаще всего проходят занятия в корпоративных группах?

— Чаще всего занятия у корпоративных групп проходят в вечернее время. Но из опыта могу сказать, что результаты групп, которые занимаются утром или днем, лучше в усвоении программы обучения. В это время наш мозг воспринимает и усваивает информацию наиболее качественно и быстро. После 16.00 работоспособность мозга падает, и приходится прикладывать больше усилий для эффективного обучения. Поэтому мы рекомендуем организовывать занятия для ваших сотрудников утром либо днем, чтобы они быстро усваивали новые знания и могли посвятить вечернее время после работы родным и семье.





— Следит ли руководство компании за успехами своих работников? Как это происходит?

— Сотрудники школы Streamline разработали собственную систему регулярной оценки эффективности обучения в виде отчета. Он предоставляется заказчику по окончании каждого учебного семестра и позволяет в динамике оценить прогресс и целесообразность занятий для каждого отдельного студента. Ежемесячный отчет о посещаемости дает возможность следить за дисциплиной в группе и вовремя предпринимать действия, если она нарушается сотрудниками.

Дина Коровкина, преподаватель корпоративных групп Streamline





«Я стараюсь использовать информацию о компании, в которой проходит занятие, либо о событиях в ней. Таким образом связываю язык с реалиями студентов, что сохраняет и повышает их мотивацию. Да, нужно проделать дополнительную работу по исследованию работы организации, но в долгосрочной перспективе это разумно и результативно. Студенты оценят „an extra mile“ в их направлении»

— С нашей стороны за каждой компанией закреплен персональный методист, который курирует соответствие программы обучения пожеланиям и целям заказчика и осуществляет контроль качества обучения. Также мы получаем постоянную обратную связь от преподавателя о прогрессе групп.

— С чего нужно начать компании, когда она решается на корпоративное обучение сотрудников?

— В первую очередь руководителям необходимо понять, насколько знания языка у сотрудников компании могут повлиять на качество ведения бизнеса и финансовые успехи организации. Далее представитель компании оставляет заявку на сайте, и наши специалисты с ним связываются для профессиональной консультации. После этого мы проводим встречу с представителями компании для детального обсуждения потребностей компании и задач, которые она хочет решить, обучая своих специалистов английскому языку. На встрече, как правило, с нашей стороны присутствует персональный менеджер, который будет курировать весь процесс обучения, и наш методист, который подберет программу обучения в соответствии со всеми потребностями компании и ее сотрудников. После встречи наш преподаватель выезжает на территорию клиента для проведения бесплатного тестирования и собеседования для определения актуальных знаний языка. Определение уровня сотрудников также может проводиться в онлайн формате. Далее мы формируем группы по уровням языка для эффективного усвоения программы обучения. График занятий и остальные условия согласовываются сторонами до начала обучения. После заключения договора группы приступают к занятиям и находятся под постоянным контролем персонального менеджера компании и методиста.

Наталья Врублевская, преподаватель корпоративных групп Streamline





«За счет того, что группы небольшие, намного легче работать с каждым отдельным студентом и проще отслеживать прогресс. Корпоративные студенты очень мотивированные и четко знают, чего хотят, каких результатов ожидают. Очень часто студенты помогают друг другу, создавая классную атмосферу на занятии. Могу с уверенностью сказать, что каждая корпоративная группа неповторима и этим прекрасна! Для меня это всегда еще и возможность узнать интересных людей из совершенно разных сфер».

— Мы гарантируем клиентам безупречное качество наших услуг и сервиса, подтвержденное рекомендательными письмами и отзывами наших корпоративных клиентов, сертификатами международных аккредитаций, победами в профессиональных и потребительских конкурсах, а также продуктами интеллектуальной собственности Streamline .

Если у вас остались вопросы, мы будем рады ответить на них по телефонам: +375 17 349−70−70, +375 29 349−70−70 и +375 33 349−70−70, а также во всех офисах Streamline .





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