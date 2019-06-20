«Они должны жить достойно»: в «Украинской стратегии Гройсмана» намерены за 5 лет создать условия для становления среднего класса

Лидер «Украинской стратегии Гройсмана» Владимир Гройсман заявил, что его политсила ставит перед собой цель за последующие пять лет создать в Украине все условия для становления среднего класса. Об этом он заявил в ходе съезда партии.

«Украинская стратегия Гройсмана» – единственная партия из тех, что идут в парламент, открыто заявила, что будет строить и поддерживать настоящий украинский средний класс. Но при этом в политсиле отмечают, что создание среднего класса не означает только финансовое обеспечение людей. У Гройсмана говорят в первую очередь о создании условий, при которых украинцы, которые хотят жить достойно, смогли бы добиться этого без лишних препятствий.

– Мы должны за следующие 5 лет создать условия для становления в Украине настоящего среднего класса. Для меня это не какие-то богачи, живущие в своем мире, и которых мы не видим. Средний класс в моем понимании – это украинский учитель, украинский врач, украинский фермер, украинский предприниматель. Это те люди, которые формируют основу нашего государства. И они должны жить достойно, – отметил Владимир Гройсман на съезде.

Упор на создание среднего класса прописан также в партийной программе «Украинской стратегии Гройсмана».

«Сильный средний класс – основа стабильности общества. Ведь он заинтересован в стабильном, правовом и социально ориентированном государстве и не заинтересован в поляризации общества – по языковому, или по этническому или религиозному признаку. Общество среднего класса базируется на принципах справедливости. Оно способно полноценно позаботиться и о тех, кто нуждается в поддержке общества и государства», – говорится в программе политсилы премьер-министра.

Также в «Украинской стратегии Гройсмана» отмечают, что создание среднего класса – не просто призыв, а работа, которая уже ведется, несмотря на все препятствия со стороны политиков популистов и, как следствие, низкую эффективность работы парламента в целом. За три года Правительство Гройсмана заложило фундамент для формирования среднего класса в Украине.

Сам же Владимир Гройсман отмечает, что не существует волшебной палочки, которая создала бы достойные условия жизни для людей по всей стране. И, тем не менее, за три года, говорят в политсиле, команда Гройсмана в Кабмине достигла определенных успехов: экономика Украины выросла на 8,4%; увеличился ВВП до 9 триллионов гривен; инвестиции достигли 1,3 триллиона гривен; экспорт составил 4,2 триллиона гривен; открылись 3,6 тысячи новых предприятий; инфляция составила менее 10%; втрое выросла минимальная заработная плата.

В партии отмечают, что Правительство Гройсмана уже создало условия, чтобы украинские учителя, врачи, фермеры и предприниматели могли работать в комфортных условиях и имели более высокий доход. В частности, учителям подняли зарплату в 1,5-3 раза, а в школах проводят ремонты, меняется их оснащение. При этом учебные заведения получили больше свободы в своей хозяйственной деятельности. Коснулось повышение заработных плат и врачей, которые теперь зависят в первую очередь от квалификации врача, а также от того, как свою хозяйственную деятельность ведет больница. Речь идет о повышении в 2-3 раза. При этом продолжается медицинская реформа, в рамках которой финансирование первичного звена увеличено в 1,5 раза.

Обратили внимание и на предпринимателей, существенно уменьшив количество проверок, что в итоге уменьшило коррупцию. Фермеры впервые получили финансовую поддержку от государства: 7,6 тысячи фермерских хозяйств получили от правительства 763,9 миллиона гривен на развитие.

Позитивно на становлении среднего класса отобразится и строительство новых дорог, развитие ж/д- и авиаперевозок, что откроет новые возможности для бизнеса.

В «Украинской стратегии Гройсмана» уверены, что чем больше в Украине будет создано возможностей для развития среднего класса, тем больше будет стимулов у украинцев возвращаться домой из-за границы.

– Когда я говорю о формировании среднего класса, я имею в виду то, что средняя заработная плата в стране будет достаточной, чтобы люди не уезжали. И я считаю, что в среднесрочной перспективе мы это получим. Это будет стимулировать украинцев возвращаться и работать у себя дома. Хочу, чтобы воссоединялись украинские семьи. Это большая боль, когда родители вынуждены зарабатывать деньги вдали от дома, вдали от своих детей, – отметил Владимир Гройсман в одном из своих предыдущих интервью.

Помимо прочего, в политсиле уверены, что средний класс сейчас не обязательно должен жить в крупных городах, но и в небольших городах и селах. Для этого была запущена реформа децентрализации, с идеей которой Владимир Гройсман пришел в Кабмин. В партии называют ее одной из самых успешных реформ и намерены и дальше заниматься ее реализацией в жизнь. С ее помощью общины получили больше полномочий и больше финансов, чтобы самостоятельно принимать решение, в каком направлении развивать свои населенные пункты, делая их более привлекательными и комфортными для проживания.

– У Украины есть два сценария развития: либо скатиться до кризиса 90-х годов, или продолжить реформы и улучшить качество жизни в стране. Сценарий Правительства — дать каждому украинцу возможность реализовать себя и почувствовать, что страна меняется к лучшему. Люди хорошо помнят проблемы первых лет независимости. И возвращаться к такой жизни нельзя. Наоборот! Надо уже за следующие 5 лет создать условия для формирования многочисленного среднего класса. Продолжение уже начатых реформ позволит учителю, врачу, военному получать высокую зарплату и жить достойно, – уверен Владимир Гройсман.

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