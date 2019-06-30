Омелян в ходе визита в США предложил заключить соглашение между «Укрпочтой» и Amazon

Размещено: 30.06.2019



Владимир Омелян. Фото: mtu.gov.ua

Украина заинтересована в приходе на рынок страны американской компании Amazon, учитывая стремительное развитие электронной коммерции в государстве.

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян на встрече с руководством Почтовой службы США, передает пресс-служба украинского ведомства.

Со слов Омеляна, в Украине активно развивается электронная коммерция, а «Укрпочта» работает с разными интернет-магазинами для доставки товаров в страну и извне.

«Украинцы заказывают товары со всего мира, спрос на товары растет, однако актуальным вопросом остается доставка. Мы заинтересованы привести Amazon – крупнейшую в мире по обороту компанию, продающую товары и услуги через интернет – в Украину», — объяснил министр.

Он подчеркнул, что в Украине есть высокий спрос на Amazon, не хватает лишь прямого решения по доставке. В связи с этим Омелян предложил Почтовой службе США разработать и подписать соглашение с «Укрпочтой».

«Такое соглашение обеспечит специальные тарифы и гарантированный сервис для игроков электронной коммерции США, которые будут поставлять свои товары в Украину», — высказался украинский министр.

Омелян добавил, что Украине необходим совместный коммерческий толчок для развития этого сегмента.

Как сообщал NEWSONE ранее, американская компания Amazon стала самой дорогой в мире. Всего за 12 месяцев 2018 года стоимость компании выросла больше чем в два раза и составила 315,5 миллиардов долларов.





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