Омелян пригрозил перевозчикам, которые ездят из Донбасса в Россию

Нелегальные автобусные перевозки из Донбасса в Россию будут прекращены

Фото: facebook.com/volodymyr.omelyan

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, передает «ДС» со ссылкой на «Прямой».

«На днях мы завершили полную инспекцию ситуацию в Донецкой и Луганской областях в отношении нелегальных автобусных перевозок в направлении России. У нас есть четкая картинка. Я думаю, что в ближайшее время мы сможем обнародовать эти данные. Они на самом деле ничего хорошего не несут. Мы так же будем принимать меры, чтобы это «черное» или «серое» перевозки было остановлено», — сообщил он.

Кроме того, он добавил, что украинские военные в зоне ООС не понимают, почему это сообщение еще в действии. Со своей стороны, Омелян отметил, что есть много вариантов работы с достойной оплатой как в Украине, да и в Европе.

«На днях я общался с руководителем американской палаты, все компании, которые работают в Украине жалуются на недостаток, нехватку людей. Пожалуйста, возвращайтесь в Украину, работайте в Украине. Если вы не хотите работать в Украине, есть страны Европейского Союза, где намного больше заработная плата (чем в России). Родственники, пусть привозят в Украину. Я считаю, что в Украине намного экологичнее, безопаснее, чем в России», — отметил он.

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