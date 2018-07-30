Омелян: Износ 94-95% касается всей экономики Украины

Сегодня, 08:14 Просмотров: …

Министр инфраструктуры уверен, что каждую отрасль можно спасти с помощью хорошего менеджмента

Владимир Омелян. Фото: А. Лесык / «Сегодня»

Износ подвижного состава «Укрзализныци» составляет 94%, но это проблема не только железнодорожного ведомства, а и всей экономики Украины. Такое мнение в интервью сайту «Сегодня» выразил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

«Износ 94-95% касается всей экономики Украины, так как основные фонды у нас не обновлялись давно и амортизация чрезвычайно высока», – сказал Омелян.

При этом, как считает министр, проблемы в различных отраслях можно решить с помощью качественного управления.

«Но все зависит от менеджера: кто-то быстрее модернизирует свою отрасль, а кто-то гораздо медленнее. Я точно не фанатею от реформы «Укрзализныци», считаю, что она слишком слабая и слишком медленная. Положительные сдвиги есть, но «Укрзализныця» могла бы легко стать компанией №1 в Украине и действительно локомотивом украинской экономики, потому что на транспортировке завязаны все отрасли экономики», – подчеркнул глава Мининфраструктуры.

Подробнее читайте на сайте «Сегодня» во второй части интервью с Владимиром Омеляном: «У меня есть проект моей жизни – это Hyperlooр».

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