Омбудсмен проверяет информацию о смерти Сенцова

Офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека проверяет информацию смерти украинского политзаключенного Олега Сенцова

Об этом заявила украинский омбудсмен Людмила Денисова, передает «ДС» со ссылкой на «Сегодня».

«Я проверяю эту информацию. Но то, что нам сказали в секретариате, в офисе уполномоченного по правам человека РФ Москальковой, Соловьев, руководитель этого офиса, сказал, что это фейковая информация. Но по нашей просьбе, он сейчас звонит уполномоченному по правам человека Ямало-Ненецкого округа. Есть такой Сак Анатолий Иванович, я, когда была в Салехарде, с ним встречалась и информацию от него получала об Олеге Сенцове, чтобы Сак приехал в колонию Лабытнанги и уточнил информацию. Мы надеемся, что он ее опровергнет», — заявила она.

Отметим, в ночь на пятницу, 13 июля, в Facebook появилась информация о том, что Олег Сенцов скончался. Информацию опубликовал некий журналист Всеволод Филимоненко со ссылкой на свои источники.

Как сообщала «ДС», сегодня в сети обнародовали видеоролик, на котором украинский политзаключенный Олег Сенцов на 18-й день голодовки рассказывает о своем самочувствии.

Больше новостей о политической жизни Украины читайте в рубрике Государство





Источник