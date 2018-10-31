Олланд назвал главную цель Путина в Украине

Олланд отметил, что желание Путина заключается в том, чтобы все конфликты, которые были им созданы перешли в стадию «замороженных».

Франсуа Олланд REUTERS

Президент России Владимир Путин больше всего хочет превратить войну в Украине в «замороженный конфликт», чтобы контролировать эту территорию.

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Об этом заявил бывший президент Франции Франсуа Олланд, выступая на конференции в университете города Монс в Бельгии, передает радио Свобода. «Желание Владимира Путина заключается в том, чтобы все конфликты, которые были им созданы перешли в стадию «замороженных». В Грузии, Молдове, а теперь еще и в Украине. Его цель – не допустить того, чтобы украинская власть имела контроль над своей территорией, вплоть до границ с Россией, включительно с Крымом», – пояснил бывший французский лидер. Он также выразил уверенность, что «частично вина есть и у самой Украины» в том, что «борьба с коррупцией в Украине продолжается так долго, а также в нереализации Минских соглашений».

На вопрос, является хорошим «нормандский формат», он ответил утвердительно. «Я провел много часов в телефонных разговорах с Меркель, Путиным и Порошенко. Я не знаю точно, что эти консультации дали, но думаю, что они дали по крайней мере одну вещь: велся диалог. А когда идет разговор, прекращаются убийства одних другими. Это и есть и тогдашней, и нынешней выгодой нормандского формата», – считает экс-президент Франции.

Он пояснил, что «когда сепаратисты, поддерживаемые Россией, на Донбассе продолжали свое наступление, была насущная необходимость: добиться прекращения огня, после чего отвести тяжелое и легкое вооружение». «В Минске тогда игра велась между Владимиром Путиным, Петром Порошенко с одной стороны, и мной и Ангелой Меркель, которые были там для достижения цели прекратить огонь. Путин хотел, чтобы режим тишины был задействован как можно позже, а Порошенко – как можно быстрее. В итоге активная фаза войны была остановлена, но это не означает, что после Минска были прекращены гибели военных», – указал Олланд.

Как сообщал УНИАН, в начале октября президент Петр Порошенко отметил бывшего президента Франции Франсуа Олланда одной из высших государственных наград Украины – орденом Свободы – за выдающийся личный вклад в поддержку суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины, а также в дело противодействия развертывания агрессии на Донбассе и деоккупации Крыма.

Экс-президент Франции также был отмечен за его инициативу вместе с канцлером Германии создать «нормандский формат», который открыл путь к дипломатическим переговорам для достижения мира на Донбассе.

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