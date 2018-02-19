Олимпийский чемпион Абраменко подумывал стать россиянином еще в 2016 году

Украинский спортсмен Александр Абраменко, завоевавший в Пхенчхане золотую медаль по фристайлу, может перебраться после Олимпиады в Россию

Об этом Абраменко заявлял в интервью Sport.ua в 2016 году, информирует «ДС».

Абраменко тогда рассказал, что ему поступали предложения выступать за сборную России, но он отказался, чтобы выступить на Олимпиаде.

«Потому что был олимпийский сезон, чемпионат мира. Мы с тренером решили выступить, а потом уже решать… Если бы мы сразу перешли, мы бы и не смогли участвовать в этих соревнованиях «, — пояснил он.

При этом на уточняющий вопрос, Абраменко ответил, что ему не принципиально, за какую страну выступать и политический момент для него не имеет значения, а важен финансовый вопрос.

«В принципе да, потому что я отдал спорту, можно сказать, все свое время. Именно в спорте я могу достичь чего-то, заработать денег. Если кто-то может предложить мне большее, то, конечно же, придется выбирать», — заявил спортсмен.

Как сообщала «ДС», в воскресенье, 18 февраля, украинец Абраменко выиграл золотую медаль на Олимпиаде-2018. При этом после победы он обнимался с россиянином.

После победы ему пообещали выделить квартиру в Николаеве.

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