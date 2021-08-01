Олимпиада 2020: запорожский пловец стал восьмым

Украинские пловцы вышли в финал на 1500 м вольным стилем в Токио-2020. Михаил Романчук вышел в решающую стадию соревнований с первым временем 14.45.99, а запорожец Сергей Фролов – с шестым (14.51,83).

Финал проходил 1 августа в четыре утра. По итогам финального заплыва украинский пловец Михаил Романчук к бронзе на дистанции 800 метров вольным стилем добавляет серебро на 1500 метрах. Подопечный Петра Нагороного финишировал со вторым временем 14.40,66 и таким образом принес Украине первую серебряную и шестую олимпийскую награду Токио-2020.

Запорожец Сергей Фролов в финальном заплыве приплыл восьмым, показав результат: 15.04,26.

В Токио-2020 Украину представят 158 олимпийцев. Перечень всех спортсменов, которые представят Украину, можно посмотреть по ссылке. Игры XXXII Олимпиады в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.

Соревнования на летних Олимпийских играх в Токио пройдут без зрителей из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщила министр по делам Игр Тамаё Марукава. Решение связано с объявлением в Токио режима чрезвычайной ситуации с 12 июля до 22 августа, которое согласовал ранее кабмин Японии.

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