Олег Скрипка объяснил, почему его боятся политики [фото]



Фронтмен «ВВ» устроит в Одессе свое голосование. Фото: пресс-служба артиста.





Лидер «ВВ» сказал, что во время концерта в Летнем театре «Морвокзал» проверит на одесситах новые песни.



Известный музыкант, фронтмен «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка выступит со своей группой 3 августа в Одессе на сцене Летнего театра «Морвокзал» с юбилейным концертом. В Одессе музыкант планирует устроить голосование.



— Мы записали несколько новых песен, которые еще нигде не звучали и не издавались. На одну из них – «Королева» – сняли клип, но он еще не готов. Нам очень интересно мнение одесситов, поэтому проведем голосование, на какие песни нужно снимать клипы, а на какие делать акценты. Очень хочется услышать обратную связь, – сказал Скрипка.



Лидер «ВВ» признался в своем особом отношении к одесской кухне:



— Нигде в мире не готовят, как в Одессе. Как бы тут ни хвастались морем, но кухня – на первой позиции. Кстати, Одесса принесла моду на свою кухню и в столицу. В Киеве давно делают барабульку, щучью икру… Так что, как приедем, устроим себе гастрономический туризм по местным заведениям.



Музыкант рассказал, что в Одессе ходит на пляжи и общается с местными жителями:



— Люди подходят, хотят общаться, фотографироваться. Однажды так на пляже подошел парень, который на нашем концерте сделал предложение девушке, а потом показал ребенка, который у них родился… В общем, чувствуешь себя соучастником чужого счастья.



Также лидер «ВВ» сообщил, что никто из политических кандидатов пока не обращался к нему с просьбой агитировать на президентских выборах.



— Они меня боятся. Я же могу сказать правду, – объяснил музыкант.



А еще в перерывах между фестивалями и гастролями Олег Скрипка, как оказалось, устроил себе мини-отпуск на Закарпатье.



— Я ездил в село Косино Закарпатской области. Там самые сильные воды в Украине. Солнышко 38 градусов, персики, вкусная еда и вино… Я открыл для себя украинские вина. Я большой фанат французских, а тутпопробовалзакарпатские, особенно мускатные – просто супер, – заключил Олег Скрипка.



Напомним, Олег Скрипка и группа «ВВ» выступят в Одессе на сцене Летнего театра «Морвокзал» 3 августа в 20:00. Эта площадка была открыта 13 июля концертом Верки Сердючки. Для самой большой openair сцены в Украине (3000 мест) было доставлено более 325 тонн техники. Почти каждый день здесь проходят концерты топ-звезд украинского и зарубежного шоу-бизнеса. Завершится сезон 1 сентября выступлением специального гостя, имя которого организаторы держат в тайне.









Между фестивалями и гастролями Олег Скрипка отдохнул с семьей на Закарпатье. Фото: соцсети.











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