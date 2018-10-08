Олег Пендзин о повышении пенсий и дополнительных налогах для каждого украинца

Каким образом правительство Гройсмана может осуществить повышение пенсий, насколько при этом возрастет дефицит Пенсионного фонда, что именно свидетельствует о слабости экономики Украины, и насколько возрастет налоговое давление на бизнес и рядового украинца, рассказал гость Politeka Online Олег Пендзин, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба

Возможно ли анонсированное Гройсманом системное повышение пенсий с 1 марта

Немного истории. В 2017 году был принят закон о пенсионном обеспечении, который начал первый этап пенсионной реформы. В этом законе есть норма, что, начиная с 2019 года, должно осуществляться ежегодное индексирование пенсий на коэффициент, вычисляемый как половина величины увеличения средней заработной платы плюс половина уровня инфляции. Если посчитать по этой формуле, получится где-то около 19%.

То есть в соответствии с принятым в 2017 году законом с января следующего года должны проводить индексацию всех пенсий на 18-19%. Бесспорно, в каждом конкретном случае будут по-разному считать, потому что у каждого есть свои особенности, но в среднем пенсии вырастут на такую ​​величину.

Правительство, ожидая серьезный рост расходов Пенсионного фонда, в бюджете на следующий год предусмотрело рост дефицита бюджета Пенсионного фонда до 166 млрд гривен, а на сегодня 139 млрд.

Закон предусматривает, что повышение пенсий будет осуществляться в течение всего 2019 года, но ждут, когда начнется активное использование бюджета, когда поступят деньги. Наверное, это придется на первую часть года.

Как преодолеть дефицит Пенсионного фонда

За счет государственного бюджета. Сумма дефицита попадет из госбюджета в Пенсионный фонд. Благодаря чему в бюджете появятся эти средства? Это налоги, заимствования, довольно много платежей.

Будут ли поднимать ЕСВ и налоги ради пенсионеров

Экономика Украины довольно слабо развивается. Мы сегодня демонстрируем 3% роста ВВП, тогда как Европа демонстрирует более 3%, а наши ближайшие соседи поляки — 5,5%. Это свидетельствует о том, что техническая база нашей экономики является довольно слабой.

С помощью тех копеек, которые вернули назад предпринимателям, уменьшив их расходы на зарплату, увеличили конкурентоспособность украинской продукции.

Украинский производитель конкурирует на рынке с аналогичной продукцией, поступающей из Европы, с которой у нас свободный рынок. В Европе сегодня производительность труда значительно выше, чем в Украине, а средняя зарплата в той же Польше — 1200 евро в месяц, в Украине — 280-290. Это свидетельствует о том, что поляки имеют высокий уровень производительности, что позволяет им конкурировать на европейском рынке и выплачивать своим сотрудникам такие зарплаты.

Я не скажу, что бизнесу стало очень легко, когда уменьшился ЕСВ, бизнес просто получил дополнительные возможности для конкурентной борьбы на рынке аналогичных товаров. Я не думаю, что в этой ситуации есть шанс поднять ЕСВ просто потому, что бизнес тогда не выдержит конкуренции и уйдет с рынка.

В том же законе 2017 года введена интересная норма, что накопительная система начнется с 1 января 2019 года. К этому моменту должны были принять соответствующие законодательные акты в ВР, чтобы обеспечить запуск второго уровня пенсионной реформы. Предполагалось, что кроме 22% ЕСВ, поступающих в Пенсионный фонд, накопительная система будет предусматривать дополнительный платеж, который будет платить уже сам работник, от 2 до 7%+, который будет поступать непосредственно на его счет в Пенсионный фонд.

И должны стать основой формирования второго уровня персональные счета. Если и будет увеличение расходов, то это будет не налог работодателя, а дополнительный налог на человека.

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