Олег Барна обругал журналиста матом прямо в Верховной Раде

Народный депутат от фракции Блок Петра Порошенко Олег Барна во вторник, 2 октября, в здании Верховной Рады обматерил журналиста, когда тот спросил о кнопкодавстве. Об этом участник инцидента Игорь Колтунов сообщил в своем аккаунте в Facebook.
Журналист опубликовал видео, на котором запечатлена его попытка задать вопрос о кнопкодавстве депутату, на что следует нецензурный ответ.
«Когда Олег Берна посылает на%уй, но потом идет почему-то сам. Реакция нардепа на вопрос о сегодняшнем кнопкодавстве. Давил одновременно трижды, за себя и «за того парня», — подписал видео Колтунов.
Скриншот поста: (facebook.com/igor.koltunov)
По ролику можно заметить, что Барна не стал отвечать на вопрос или оправдываться, в ответ просто спросил: «Ты что, нетрадиционной ориентации?».
Видео: (facebook.com/igor.koltunov)
На ролик последовала мгновенная реакция пользователей, которые посчитали неприемлимым подобное сквернословие депутата:
«Считаю, что в данной ситуации депутат должен нести ответственность за публичное оскорбление журналиста»;
«Как противно… Может мы заслуживаем таких депутатов… потому что ничего не меняем»;
«Ну и быдло»;
«Пусть журналисты напишут заявление»;
Скриншот комментариев: (facebook.com/igor.koltunov)
Напомним, что Барна хочет наказывать украинцев за публичное проявление гендерной ориентации.
Мы писали, что Барна, Побер, Куницын и Кондратюк принесли присягу в Раде.
Видео: Депутаты спят