Олег Барна обругал журналиста матом прямо в Верховной Раде

Народный депутат от фракции Блок Петра Порошенко Олег Барна во вторник, 2 октября, в здании Верховной Рады обматерил журналиста, когда тот спросил о кнопкодавстве. Об этом участник инцидента Игорь Колтунов сообщил в своем аккаунте в Facebook.

Журналист опубликовал видео, на котором запечатлена его попытка задать вопрос о кнопкодавстве депутату, на что следует нецензурный ответ.

«Когда Олег Берна посылает на%уй, но потом идет почему-то сам. Реакция нардепа на вопрос о сегодняшнем кнопкодавстве. Давил одновременно трижды, за себя и «за того парня», — подписал видео Колтунов.

Скриншот поста: (facebook.com/igor.koltunov)

По ролику можно заметить, что Барна не стал отвечать на вопрос или оправдываться, в ответ просто спросил: «Ты что, нетрадиционной ориентации?».

Видео: (facebook.com/igor.koltunov)

На ролик последовала мгновенная реакция пользователей, которые посчитали неприемлимым подобное сквернословие депутата:

«Считаю, что в данной ситуации депутат должен нести ответственность за публичное оскорбление журналиста»;

«Как противно… Может мы заслуживаем таких депутатов… потому что ничего не меняем»;

«Ну и быдло»;

«Пусть журналисты напишут заявление»;

Скриншот комментариев: (facebook.com/igor.koltunov)

Напомним, что Барна хочет наказывать украинцев за публичное проявление гендерной ориентации.

Мы писали, что Барна, Побер, Куницын и Кондратюк принесли присягу в Раде.

Видео: Депутаты спят

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