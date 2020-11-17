Окупить технологию за 6 месяцев, или как UIS оптимизирует логистику

17 Ноября, 2020,

11:00

1

Как оптимизировать цепочку отгрузки заказов и выдерживать сезонные пики без шквала негатива со стороны клиентов и штрафов? Точность отгрузок 99,8% — это реальность? Насколько уменьшатся потери компании, если работников на склад потребуется вдвое меньше? Ответы знают в компании «Украинские интеллектуальные системы» (Ukrainian Intelligent Systems, UIS), которая на протяжении 5 лет помогает оптимизировать логистику среднему и крупному бизнесу.

С 2015 года бизнес UIS прошел путь от создания ПО до полноценного конструкторского бюро, в котором трудятся более 30 опытных инженеров. Доступные решения для оптимизации логистики и складской деятельности, оборудование и ПО собственной разработки и их интеграция стали ключевым фокусом развития компании, которая начинала свою работу в скромном офисе площадью 18 кв. м. на Петровке в Киеве. Сегодня это R&D-центр на 1200 кв. м., множество партнерских производств, занимающихся изготовлением оборудования UIS, более 50 реализованных проектов в Украине и за рубежом.

Идея создания конкурентоспособного украинского продукта для оптимизации логистики стала ключевой для двух основателей UIS — Андрея Варибока и Дмитрия Артеменко. Первые проекты были реализованы в партнерстве с TNT, Rozetka, «Нова пошта». В UIS изначально был взят фокус на крупный корпоративный сегмент, и компания успешно продолжает заниматься им по сей день.

От потребностей – к продукту

Хотя на текущий момент UIS работает в основном с крупными представителям e-commerce и логистическими операторами, потенциальная аудитория решений гораздо шире. Фактически, заказчиком может выступить любой бизнес, который имеет склад от 1000 кв. м. и выше – транспортно-логистические компании, электронная коммерция, розница и дистрибьюторы, производство и пр. Любая компания со своей логистикой, курьерами, дистрибьюцией – целевой клиент UIS.

Продукты и новаторские решения, создаваемые в R&D-центре «Украинских интеллектуальных систем», проходят один из двух основных путей. Первый – реализация бизнес-потребности заказчика, который увидел необходимое ему решение у европейских и мировых производителей, но не в состоянии осилить бюджет. Реализация в исполнении UIS имеет в 2-3 раза меньшую стоимость и срок окупаемости от 6 до 12 месяцев. Второй путь для проектов — решение общей отраслевой проблематики с помощью программных средств.

Иллюстратив (хук) — оптимизация, уменьшение количества персонала

По мнению Андрея Варибока, именно стратегия движения от реальных проблем отрасли и конкретных заказчиков к собственному продукту и помогает UIS создавать решения, которые востребованы на рынке и продаются уже на этапе, когда продукт существует только в виде рендера.

«Одна из главных наших особенностей – полный продуктовый цикл, от прототипирования до серийного продукта. Любая компания-заказчик может обратиться в R&D-центр UIS с идеей, которая будет визуализирована, будут созданы прототипы. Затем производится пилотирование совместно с клиентом и обеспечивается выход на серийный продукт», — говорит Дмитрий Артеменко, технический директор UIS.

Какие продукты востребованы и почему?

Оптимизация в логистике преимущественно точечная – мало кто может позволить себе остановить действующий бизнес или подразделение, чтобы внедрить новую систему. Как правило, в UIS концентрируются на части процесса, проблему с которым решает заказчик.

К примеру, при хранении на стеллажах задачу повышения скорости сортировки или отбора и проблемы со складским персоналом эффективно решают технологии Put to light и Pick by light. В отличие от системы со сканированием штрих-кодов, размещение, отбор и сортировку товаров здесь осуществляют с помощью соответствующих световых и цифровых индикаторов на ячейках стеллажей. Это максимально визуализирует и ускоряет процесс, снижает требования к персоналу и нагрузку (не требуется носить сканер штрих-кодов, остаются свободными руки, не тратится время на сканирование). Для обслуживания такой системы требуется вполовину меньше сотрудников, плюс нанимать людей для работы на таком складе во время традиционных пиков (Новый год, Black Friday) гораздо проще и быстрее. Как и все решения от UIS, такая система окупается максимум за год.

Еще быстрее, за 3-4 месяца, окупится система автоматического измерения габаритов и веса. Как правило, они применяются при больших объемах обработки, порядка 30 единиц в минуту. В этих условиях крупные игроки, к примеру в e-commerce, просто вынуждены минимизировать человеческий фактор, поскольку окупаемость идет за счет разницы тарифов, и человеческий труд слишком дорого обходится в эксплуатации такой системы.

Основным же продуктом UIS выступает WMS-система, автоматизирующая складскую деятельность. В отличие от классического «бумажного» склада, она отвязывает процесс от условного «кладовщика» — с WMS склад делится на зоны хранения, к которым привязываются товарные группы, а складской процесс становится полностью технологичным. Система упрощает процессы инвентаризации, переучета, перемещения и другие операции. И, самое главное, решает извечную проблему с точностью отгрузок — краеугольный камень в отношениях с контрагентами, основной источник штрафов. WMS-система UIS обеспечивает точность отгрузок от 98,5%, что приводит практически к исчезновению штрафов, полученных за счет привязки складских операций к человеческому фактору.

На складе человек только мешает?

Помимо общеизвестной проблемы найма и управления персоналом в складской сфере, свой вклад вносят и сегодняшние реалии Украины. Большое количество низкоквалифицированного персонала, дополнительный найм которого критичен в периоды всплесков отгрузок, с внедрением безвизового режима отправилось на заработки в Европу. Конкуренция на рынке растет, поэтому HR-процессы, связанные с этой категорией (найм, обучение, адаптация), обходятся компаниям дороже. Сократить издержки можно лишь, внедрив технологии автоматизации, сократив требуемое количество персонала и максимально упростив критерии его отбора. Например, с технологией Put to light сотруднику даже необязательно уметь читать, а с Pick by light достаточно знать цифры, чтобы понять, сколько единиц товара требуется забрать из ячейки. Как результат, такие решения позволяют компании проще проходить пиковые периоды за счет наемного персонала.

Еще одна задача, с которой человеку не справиться – обеспечение постоянного KPI в единицу времени. При достижении определенного количества заказов сортировать через стеллажи становится невыгодно даже с использованием Put to light. Здесь в дело вступает конвейерная сортировка, которая работает с постоянной скоростью, которую задал производитель. На конвейер поступает общий поток товаров или заказов, система автоматически перенаправляет их и сбрасывает в нужные контейнеры согласно плану отгрузок. Конвейер работает 24/7, и точность отгрузок с его использованием составляет 99,8%. Если есть необходимость рассортировать заказы либо посылки по курьерам, и их объем составляет от 1000 единиц в час и более, такая система целесообразна и окупается очень быстро.

В связке «заказчик – логистический оператор» обоюдовыгодно применять систему Metrix – автоматическое измерение габаритов и веса груза, проезжающего на ленте через рамку. Клиенту система сообщит точную информацию, которую он передает логистическому оператору, и не переплатит за груз. С другой стороны, логистический оператор может применять Metrix для контроля показателей, полученных от клиента, и не нести непредвиденных затрат по транспортировке (например, везти 4 кг вместо заявленных 200 г). С учетом производительности в 30 единиц грузов в минуту система может заменить 5-6 человек персонала и позволит избежать человеческих ошибок.

Как отмечает Андрей Варибок, одним из существенных драйверов «человеконезависимости» в логистике в 2020 году стал коронавирус – бизнес стал более восприимчив к бесконтактным решениям с минимумом персонала, что также увеличивает потребность в такого рода продуктах.

Как быстро внедряется?

В среднем срок отгрузки оборудования UIS занимает от 4 до 8 недель. Если оптимизируется часть процесса, то внедрить технологию проще и быстрее. Частичная оптимизация востребована еще и потому, что для бизнеса, связанного с логистикой, характерны требования, которые часто меняются. Реализация же целого процесса обычно требует больше времени, в том числе и на подготовку со стороны заказчика. Как отмечают в UIS, такие проекты могут длиться от полугода и более.

Из последних знаковых проектов UIS – автоматизация для национального оператора с помощью полуавтоматических систем сортировки, Put to light и стеллажей. Проект примечателен тем, что реализуется в национальном масштабе, и оборудование UIS будет использоваться практически повсеместно в Украине. Еще из интересных проектов стоит отметить запуск логистического оператора Zammler в Казахстане. Он был реализован с нуля при помощи технологий UIS всего за один месяц.

Ближайшие цели UIS

Философия «Украинских интеллектуальных систем» — сделать технологии для логистики доступными за счет создания и вывода на рынок конкурентоспособного украинского продукта. Изначально в качестве ориентира для R&D были выбраны крупные европейские вендоры сложных систем автоматизации логистики. На сегодня география проектов UIS уже расширилась за пределы Украины, на разработки компании обратили внимание заказчики из ЕС, для которых доступность системы выступает одним из решающих факторов. Первый из подобных проектов реализован в Эстонии, одной из наиболее «цифровых» стран Европы.

«Наши решения для автоматизации повышают продуктивность логистики, минимизируя влияние человеческого фактора. Логика этого процесса железная — когда все технологично, операции становятся совсем простыми, и легко обучать новый персонал. Как итог, логистика быстро выходит на высокие KPI. Если же процесс управляется фактически вручную, работа с персоналом только отбирает у бизнеса ценное время и средства. Большой плюс конвейерной системы, WMS-системы или Put to light в том, что такой «сотрудник» предсказуем, он не уйдет к вашему конкуренту, не будет требовать повышения зарплаты и не уедет внезапно на заработки в Польшу. Заинтересованность в таких решениях сейчас очень высока, в том числе в Евросоюзе. Мы будем прилагать все усилия, чтобы украинский продукт от украинской компании занял достойное место на этом технологичном рынке», — говорит Андрей Варибок, генеральный директор UIS.





Источник