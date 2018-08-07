Около 1,9 тыс. абитуриентов поступили на дневную платную форму обучения в БГУ

Итоги зачисления на платную форму обучения подвели в Белорусском государственном университете, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в пресс-службе вуза.

— Средний конкурс на дневную платную форму составил (как и в прошлом году) 1,5 человека на место, — рассказали в пресс-службе. — На первый курс зачислено 1 870 абитуриентов: 1 839 — на полный срок обучения, 31 — на сокращенный.

Там также назвали самые высокие проходные баллы. Так, среди естественно-научных специальностей:

— «Прикладная информатика» — 305;

— «Информатика» — 301;

— «Прикладная математика» — 300;

— «Химия лекарственных соединений» — 297;

— «Компьютерная безопасность» — 291;

— «Фундаментальная химия» — 289;

— «Актуарная математика» — 286;

— «Математика и информационные технологии (направление — веб-программирование и интернет-технологии)» — 285;

— «Компьютерная математика и системный анализ» — 284;

— «Экономическая кибернетика» — 271;

среди социально-экономических и гуманитарных специальностей:

— «Международное право» — 338;

— «Международные отношения» — 331;

— «Лингвострановедение» — 324;

— «Информация и коммуникация» — 321;

— «Мировая экономика» — 305;

— «Правоведение» — 303;

— «Бизнес-администрирование» — 285;

— «Таможенное дело» — 285;

— «Восточная» (китайская) филология — 281;

— «Логистика» — 281;

— «Управление информационными ресурсами» — 270;

— «Менеджмент (направление — менеджмент в сфере международного туризма)» — 269;

— «Социальные коммуникации» — 263;

— «романо-германская (немецкая) филология» — 264.

Средний конкурс на заочную платную форму составил 1,6 человека на место. Зачислено 726 абитуриентов: 476 — на полный срок обучения; 250 — на сокращенный. Самые высокие проходные баллы — на специальностях «Правоведение» (217) и «Социология» (199).

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