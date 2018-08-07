Около 1,9 тыс. абитуриентов поступили на дневную платную форму обучения в БГУ

Итоги зачисления на платную форму обучения подвели в Белорусском государственном университете, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в пресс-службе вуза.
— Средний конкурс на дневную платную форму составил (как и в прошлом году) 1,5 человека на место, — рассказали в пресс-службе. — На первый курс зачислено 1 870 абитуриентов: 1 839 — на полный срок обучения, 31 — на сокращенный.
Там также назвали самые высокие проходные баллы. Так, среди естественно-научных специальностей:
— «Прикладная информатика» — 305;
— «Информатика» — 301;
— «Прикладная математика» — 300;
— «Химия лекарственных соединений» — 297;
— «Компьютерная безопасность» — 291;
— «Фундаментальная химия» — 289;
— «Актуарная математика» — 286;
— «Математика и информационные технологии (направление — веб-программирование и интернет-технологии)» — 285;
— «Компьютерная математика и системный анализ» — 284;
— «Экономическая кибернетика» — 271;
среди социально-экономических и гуманитарных специальностей:
— «Международное право» — 338;
— «Международные отношения» — 331;
— «Лингвострановедение» — 324;
— «Информация и коммуникация» — 321;
— «Мировая экономика» — 305;
— «Правоведение» — 303;
— «Бизнес-администрирование» — 285;
— «Таможенное дело» — 285;
— «Восточная» (китайская) филология — 281;
— «Логистика» — 281;
— «Управление информационными ресурсами» — 270;
— «Менеджмент (направление — менеджмент в сфере международного туризма)» — 269;
— «Социальные коммуникации» — 263;
— «романо-германская (немецкая) филология» — 264.
Средний конкурс на заочную платную форму составил 1,6 человека на место. Зачислено 726 абитуриентов: 476 — на полный срок обучения; 250 — на сокращенный. Самые высокие проходные баллы — на специальностях «Правоведение» (217) и «Социология» (199).