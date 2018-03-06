Окно в Китай: Пекин откроет инвесторам полный доступ к промышленности

Пекин хочет полностью открыть для иностранных инвесторов общий производственный сектор. Об этом заявил глава правительства Китая Ли Кэцян, выступая на сессии Всекитайского собрания народных представителей. Ранее либерализация коснулась финансовой отрасли Поднебесной. Власти КНР надеются, что подобная открытость поможет получить приток иностранных инвестиций. Также меры призваны снизить уровень совокупного долга, который достиг 35% от мирового ВВП. Насколько привлекательны китайские рынки, разбирался RT.

Курс на открытость

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян выступил 5 марта с докладом о работе правительства на первой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП). Как пишет «Синьхуа», китайское правительство готово «углублять реформы в фундаментальных и ключевых направлениях». Одним из принципиальных решений для экономики страны стали намерения властей предоставить иностранным инвесторам полный доступ в промышленный сектор.

«Общий производственный сектор будет полностью открыт, а доступ к таким сферам, как телекоммуникации, медицина, образование и автомобили на чистых энергоносителях, будет расширен», — цитирует доклад Ли Кэцяна «Прайм».

О конкретных мерах, направленных на повышение открытости, власти Китая пока не сообщали.

Такое решение — реакция руководства государства на растущую напряжённость в торговых отношениях с США. Иностранные компании неоднократно жаловались на несправедливое обращение, подчеркивая, что чувствуют себя менее желанными партнёрами, нежели компании Поднебесной. Приток зарубежных инвестиций в финансовый сектор Китая с 2013 по 2016 год сократился почти вполовину — на 41,6%, до $170 млрд.

Министр иностранных дел КНР Ван И уже заверил в статье газеты China Daily, что страна намерена создать более инвестиционно привлекательную среду и интегрироваться для этого с мировыми стандартами торговли.

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В свою очередь Ли Кэцян 5 марта заверил общественность, что власти Китая намерены форсировать реформы в финансовом секторе. Напомним, в ноябре прошлого года КНР впервые за всю историю экономики значительно расширила доступ иностранным инвесторам на финансовый рынок.

В частности, государство решило снять ограничения на долю зарубежного капитала в банках и управляющих компаниях. Иностранные фирмы смогут иметь 51% долей в брокерских компаниях (вместо 49% ранее). Страховым компаниям в течение трёх лет будет разрешено владеть максимум 51% иностранного капитала, но в течение пяти лет это ограничение власти также намерены снять.

«Мы будем реформировать и модернизировать систему оказания финансовых услуг, окажем поддержку финансовым институтам в расширении бизнеса, сфокусируемся на решении проблем малого и микробизнеса, для которых представляет сложность получение доступа к финансированию», — цитирует Ли Кэцяна «Прайм».

Замедленный рост

Ключевые задачи, стоящие перед КНР, по мнению правительства, — контроль над растущим долгом, перестройка госсектора и открытие рынков для иностранного капитала.

Глава правительства в своём выступлении не обозначил точного таргета для общего долга Китая. В докладе говорится о том, что он «в целом будет оставаться без изменений». Однако отмечается, что уровень кредитования в 2018 году должен оставаться «разумным». Отметим, сейчас совокупный долг Китая составляет 35% от мирового ВВП. В денежном выражении этот показатель составляет более $28 трлн, что примерно в два с половиной раза превышает размеры национальной экономики.

Согласно докладу Ли Кэцяна, намеченная цель по темпам роста экономики Китая — около 6,5% по итогам 2018 года. В 2017 году рост ВВП Китая составил 6,9% при аналогичном ориентире в 6,5%.

При этом дефицит бюджета КНР несколько сократится — до 2,6% от ВВП. Ожидается, что объём дефицита составит 2,38 трлн юаней (около $380 млн. — RT), что полностью соответствует прогнозам правительства, озвученным ранее на 2017 год. Однако соотношение дефицита к ВВП снизится с заявленных на прошлый год 3%. Согласно отчёту, секвестировать расходы Китай планирует за счёт сокращения заимствований муниципалитетов. Точных ориентиров по снижению заимствований пока озвучено не было.

Замедление темпов роста в Китае негативно отразится как на мировой конъюнктуре, так и на темпах роста российского ВВП, пояснил RT эксперт группы исследований и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов.

«Прямой эффект для российской экономики основан на падении экспорта в Китай, доля которого сейчас составляет около 10%. В результате снизившегося спроса на энергоресурсы замедление темпов роста Поднебесной будет транслироваться и на мировые рынки. Мы считаем, что в случае падения китайского ВВП на 1% экономика России снизится на 0,15—0,2%, мировая экономика — на 0,2—0,3%», — ожидает эксперт.

Меньше стали и алюминия

Среди целевых показателей, установленных китайским правительством, эксперты также отметили новые параметры программы борьбы за чистоту воздуха. Предполагается, что концентрация частиц диаметром от 2,5 мкм в ряде важнейших регионов страны снизится.

«Это признак того, что власти КНР твёрдо намерены продолжить сокращение мощностей по производству чёрных металлов и алюминия», — говорится в аналитической записке Sberbank CIB, имеющейся в распоряжении RT.

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Установленные показатели являются продолжением политики Китая по сокращению производственных мощностей, пояснил RT резидент Российского союза поставщиков металлопродукции Александр Романов.

«Окружающая среда в Китае страдала преимущественно из-за металлургии и угольных ТЭЦ. Правительство около полутора лет назад развернуло большую программу по снижению нагрузки на экологию. В частности, до 15 марта там введены ограничения на загрузки мощностей на современных предприятиях. Также власти страны на регулярной основе ведут борьбу с кустарным производством металлопродукции», — отметил Александр Романов.

Он уточнил, что Китай производил до 0,8 млрд тонн стали в год и по сей день является ведущим поставщиком металла и металлопродукции в США. Однако в результате принятых властями мер в 2017 году темпы производства упали в два раза.

Согласно докладу главы правительства Китая, в 2018 году в рамках реформы по сокращению избыточных мощностей власти сократят производство стали ещё на 30 млн тонн, а угля — на 150 млн тонн.

Борьба с волатильностью

Как уточнил Дмитрий Куликов, подобная динамика не является шоком для мирового рынка, инвесторов и стратегических партнёров Поднебесной. «Среди публичных прогнозов последние несколько лет ожидание замедления было доминирующим. Это касается как данных мейджоров — производителей энергоресурсов, так и оценок МВФ и Всемирного банка. Думаю, они оценивали риски и в ходе реализации своих инвестпроектов», — пояснил Куликов.

Тем не менее сокращение темпов производства ведёт к дефициту рабочих мест. Напомним, с 2014 года китайский промышленный индекс PMI демонстрирует волнообразное движение. Эксперты ожидают сохранения данного тренда и на протяжении 2018 года.

В свою очередь власти Китая прогнозируют, что уровень безработицы в 2018 году вырастет до 4,5% (с 3,9% в 2017 году). При этом число новых рабочих мест сократится на 18,6% — до 11 млн.

Вероятно, поэтому правительство намерено на 23,2% увеличить объём средств, направленных на борьбу с бедностью — до 106,1 млрд юаней (или $17 млрд). А госфинансирование бизнеса вырастет на 6% — до 537,6 млрд юаней (или $5 млрд).

Однако даже с учётом искусственного сдерживания темпов промпроизводства, согласно плану правительства, инфляция в 2018 году разгонится до 3%. Рост потребительских цен совпадает с ожиданиями минувшего года, однако де-факто он оказался существенно ниже прогноза — 1,6%. В 2016 году в КНР была зафиксирована дефляция в 2,4%.

Больше западных игроков

По оценке управляющего директора Cresco Finance Андрея Сырчина, либерализация как производственной, так и финансовой отраслей Китая вкупе может обеспечить ощутимый приток инвестиций в страну.

«Китай действительно реализовывал достаточно строгую политику в отношении иностранных финансов — в частности, там существует два раздельных рынка ценных бумаг: внутренний и внешний. На внешнем рынке, доступном для иностранцев, отсутствуют некоторые классы активов — к примеру, не представлены мелкие и средние компании. Кроме того, для операций с китайскими ценными бумагами требуются посредники, брокеры традиционно запрашивают повышенные комиссии. В силу этих причин глобальные инвесторы давно чувствуют себя обделёнными в китайской юрисдикции, однако так или иначе они уже присутствуют там», — пояснил Сырчин.

Он отметил, что китайскому правительству предстоит большая работа по открытию и интеграции своих систем для мирового сообщества. В частности, финансовая отрасль потребует более открытой бухгалтерии и прозрачности при подсчёте прибыли и убытков. Реальный сектор может затребовать большего контроля над производственными активами, отмечает эксперт.

«Китай — второй после США мировой флагман потребления, при этом население страны в несколько раз превышает американское. В условиях либерализации многие захотят инвестировать в КНР. В первую очередь на территорию страны зайдут крупнейшие американские и европейские инвестиционные фонды. Если у брокеров будет возможность улучшить условия для физлиц, есть шанс привлечь большие объёмы средств из Соединённых Штатов и Евросоюза», — резюмировал Андрей Сырчин.





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