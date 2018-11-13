Охрименко заявил, что следующий мировой кризис будет через 100 лет

Размещено: 13.11.2018



Александр Охрименко. Фото: golos.ua

Следующий мировой финансовый кризис будет не ранее чем через 80 лет. Об этом заявил экономический эксперт Александр Охрименко в эксклюзивном комментарии телеканалу NEWSONE.

«Мирового кризиса не будет. Такой кризис, как в 2008 году, будет лет через 80 – они бывают раз в 70-100 лет. Просто в мировой экономике нет драйва, роста. Им нужен или драйв, или скандал, и они (эксперты, которые предупреждают о возможном кризисе, — ред.) сейчас провоцируют скандал», — сказал он.

Также Охрименко объяснил, что в следующем году мировая экономика будет расти не так быстро.

«На сегодняшний день очень многие спорят, какая будет цена на нефть. США стали самым большим производителем нефти, и не исключено, что они будут пытаться сбить цену на нефть, чтобы задавить конкурентов, и мы сможем увидеть цену в 55-50 долларов – для нас это частично выгодно… Но мировые цены на металл, зерно тоже просядут, мировая экономика будет не так быстро расти, и нам будет тяжело продавать. Если в прошлом году экспорт вырос на 20%, в этом году он может возрасти до 10%», — рассказал экономист.

Как сообщал NEWSONE ранее, эксперты МВФ выяснили, что во многих странах даже через десять лет после окончания кризиса 2008 года объем производства остается ниже докризисного уровня.





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