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Ограничения по покупке валюты для украинцев будет отменено

Экономика Украины 29 Окт 2019
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НБУ отменил для украинцев ограничения по покупке валюты

Иллюстративное фото (Pіxabay)

Сейчас украинцы покупают валюту на сумму, не превышающую эквивалент 150 тысяч грн в день

Национальный банк Украины (Нацбанк) с 5 ноября отменит для украинцев ограничения по объему покупки валюты и банковских металлов в день. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Сообщается, что сейчас украинцы покупают валюту и банковские металлы на сумму, которая не превышает эквивалент 150 тыс. гривен в день.

«По оценкам Национального банка эти послабления не будут иметь существенного влияния на валютный рынок. Во-первых, подавляющее большинство операций физических лиц по покупке иностранной валюты производится на суммы, меньшие по 150 тыс. гривен, — говорится в сообщении.

Кроме того, как свидетельствуют последние опросы, НБУ нет оснований и для усиления давления на гривню в результате действия психологических факторов — инфляционные и девальвационные ожидания украинцев.

Напомним, Нацбанк повысил официальный курс евро. НБУ на 30 октября 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс евро на 7 копеек до 27,86 гривен за евро.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров планирует, что рост экономики Украины в ближайшие три года не превысит 4% в год. Рост реального ВВП в 2020 ожидается на уровне 3,7%. Кабмин также прогнозирует, что в 2021 году экономика Украины ускорится до 3,8%, а в 2022 году — до 4,1%.

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