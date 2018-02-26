«Огласите весь список», или загадка Первой российско-украинской войны

Бывший президент Украины Виктор Ющенко снова сообщил о «24 российско-украинских войнах». «Последние четыре года мы страдаем. Хотя, это 24-я война, которую мы ведем с Россией», — сказал Ющенко в выступлении на IV Балтийско-Черноморского форуме. Неужели никому в России и дела нет до такого мощного пласта отечественной истории?

Как и в апреле 2017 года, аудитория не попросила экс-президента огласить весь список. Возможно, ошалев от контекста. В прошлый раз Виктор Андреевич потребовал не только разорвать дипотношения, торговлю, арестовать капиталы, но и запретить общение между украинцами и россиянами, а в этот раз пассаж о 24 войнах прозвучал на форуме с темой… «За диалог до доверия и мира». Впрочем, кто и когда придерживался темы форумов? В этот раз о диалоге говорил, пожалуй, только один из отцов Беловежских соглашений Геннадий Бурбулис, предлагая литовцам, молдаванам, грузинам и украинцам «помочь Владимиру Путину выбраться из тупика». На то его и избрали председателем форума.

Тем не менее, народ хочет знать. Во-первых, небольшой срок с момента появления у Виктора Андреевича сокровенного знания (появилось бы раньше, раньше и рассказал бы: уж такой он открытый человек), а во-вторых, как бы это сказать помягче, его уровень историко-методологической подготовки, подсказывал, что свое открытие он сделал, не листая пыльные фолианты, а где-то на просторах интернета. Догадка подтвердилась. Единого источника «24 войн» найти не удалось, но наложив несколько таблиц одна на другую, мы нашли почти все — 23 войны. О недостающей — позже.

Самой полной — 17 войн — оказалась таблица «История военных противостояний Украины и России» киевской интернет-газеты obozrevatel.com, см. также ее материал: «Российско-украинские войны: история и современность». По данным других источников эти 17 войн пришлось дополнять или дробить одну войну на две-три. Итак, вот полученные результаты. В описании войн в кавычках даны формулировки источников. Держитесь за стул при чтении первых строчек, дальше пообвыкнете, и пойдет легче.

978 — «поход новгородцев и варягов во главе с князем Владимиром Святославичем на Киев для захвата трона великого князя»;

1015 — 1036 — «многолетняя война новгородского князя Ярослава за киевский стол, увенчавшаяся успехом и данным победителю прозвищем „Мудрый“»;

1142 — 1159 — «борьба за Киевское княжение Ростово-Суздальского князя Юрия Долгорукого»;

14 — 16 века — «многочисленные войны между Литовским княжеством, в состав которого с середины 14 века вошли земли современной Украины, с княжествами Северо-Западной Руси» (ошибка, правильно: «Северо-Восточной Руси»). Здесь приходится сразу исключить войны с Великим Княжеством Литовским (ВКЛ) князей Черниговских, Волынских и других южнорусских. Никак нельзя относить к «российско-украинским войнам» войны с ВКЛ Смоленских князей, чтобы не обидеть Александра Лукашенко и «беларускіх свядомых», считающих Смоленск белорусским городом. Остаются русско-литовские войны конца 15 — 16 веков. Такой вывод косвенно подтверждается тем, что и авторы схемы отбросили «мутные» 14-й и 15-й век: «Только по 16 веку 5 войн общей продолжительностью около 20 лет». Видимо, авторы учитывали в числе войн «16 века» и войну 1487 — 1494 годов (15-й век), а участие Литвы и Польши / Речи Посполитой в Ливонской войне (только тут свыше 20 лет) учитывали отдельно. Получается:

1487 — 1494 — 1-я русско-литовская война («Пограничная»);

1500 — 1503 — 2-я русско-литовская война (России против Литвы и Ливонии);

1507 — 1508 — 3-я русско-литовская война (Литвы и Крыма против России);

1512 — 1522 — 4-я русско-литовская война («Десятилетняя»);

1534 — 1537 — 5-я русско-литовская война («Стародубская»);

1558 — 1583 — Ливонская война (Литва вступила в нее в 1561, Польша — в 1563, объединенная Речь Посполитая — с 1569);

1605 — «успешный поход Дмитрия Самозванца (Лжедмитрия) на Москву для захвата царской власти. В его войске — 12 тысяч запорожских казаков»;

1618 — «поход на Москву 20 тысяч казаков гетмана Петра Сагайдачного в составе армии королевича Владислава Вазы, добивавшегося московского престола»;

1632 — 1634 — Участие Войска Запорожского в Смоленской войне;

1657 — 1687 — «„Руина“ — трехдесятилетний период после смерти Богдана Хмельницкого — вялотекущая война российской армии с войсками Речи Посполитой и Турции, в составе которых воевали и украинцы под предводительством тех или иных гетманов». Другие источники выделяют в этом периоде три войны:

1658 — 1659 — «война между казацким государством гетмана Ивана Выговского и Московским царством. Самый известный эпизод: 28 июня 1659 года — победа войск гетмана Выговского и его союзников-татар над российским войском под Конотопом»;

1660 — 1663 — «борьба казачьих войск во главе с гетманом Юрием Хмельницким против Московского царства. Самый известный эпизод: 23 октября 1660 — капитуляция московской армии Василия Шереметьева после битве под Чудновым. Отказ воеводы от имени царя от Украины» (Москва законности заявления пленника не признала);

1665 — 1676 — «казацко-московская война под предводительством гетмана Петра Дорошенко. Самый известный эпизод: 1668 — поход войск Дорошенко на Левобережную Украину и провозглашение его гетманом всей Украины»;

1708 — 1709 — «Украинско-российское противостояние в ходе русско-шведской войны. Самые известные моменты: 2 ноября 1708 года — захват и уничтожение войсками Александра Меньшикова гетманской столицы Батурина, 11 мая 1709 года — разрушение российскими войсками Запорожской Сечи, 27 июня 1709 года — Полтавская битва» (примечание: предательство гетмана Петра Мазепы произошло в октябре 1708);

1768 — «разгром отрядом генерала Михаила Кречетникова (в 1768 — полковник 29 лет от роду) восстания гайдамаков „Колиивщина“ на правобережной Украине, принадлежавшей Польше»;

1775 — «взятие и окончательное разрушение Запорожской Сечи войсками генерала Петра Текели».

1855 — «„Киевское казачество“ — массовое крестьянское движение в Киевской и Черниговской губерниях во время Крымской войны 1853 — 56 годах».

1917 — 1921 — «Гражданская война в Украине. Украинской народной республике противостояли и большевики ленинской России, а также большевики Донецко-Криворожской республики, и белогвардейцы Добровольческой армии. Самый известный эпизод — битва под Крутами 16 января 1918 года киевских студентов и гимназистов с превосходящими силами красногвардейцев полковника Михаила Муравьева, идущими захватить Киев». Другие источники делят эту войну на две и, конечно, подчеркивают, что она не была гражданской.

1917 — 1922 — «украинско-большевистская война 1917−1921»;

1918 — 1919 — «война против русской белогвардейской армии генерала Деникина»;

1943 — 1953 — «борьба Украинской повстанческой армии против СССР»;

2014 — … — Російсько-українська війна — лучшее определение со стороны Киева, поскольку дискредитирует все остальные упоминания о «российско-украинских войнах».

Итак, теперь понятно, почему Ющенко не вдавался в подробности «24 войн». Так чей же князь Владимир Святой? А чей Ярослав Мудрый? Можно ли называть «украинскими князьями» агрессоров, развязавших первые «российско-украинские войны»?! (Соответственно и упоминания о дочери Ярослава Анне Ярославне, королеве Франции, должны быть безжалостно вычеркнуты из украинских учебников истории!)

О «лествичной» системе престолонаследия на Руси и о ближайшем союзнике и младшем брате Юрия Долгорукого князе владимир-волынском Андрее Добром см. «Последний Мономашич: забытый юбилей». Двух первых русско-литовских войн мы мельком коснулись в самом конце материала «Дважды преданные, дважды предавшие: как вернуть Русскую Украину?». Причины всех пяти русско-литовских войн — массовый переход православных князей ВКЛ в подданство усилившегося Русского Царства вместе со своими землями и попытки Литвы отвоевать их. Третья война, правда, сложилась не слишком удачно: князю Михаилу Глинскому с братьями Иваном и Василием пришлось уходить в Москву со скотом и скарбом, но их земли (родовые — на стыке Сумщины, Черниговщины и Полтавщины) остались под Литвой.

Кстати, Глинские происходили от Мансура из рода Кията — поступившего на службу Литве сына темника Мамая, того самого Мамая, разбитого в 1380 году на Куликовом поле. Он же стал прообразом «козака Мамая» украинского эпоса. Здесь важно вот что. Даже если российский историк Николай Костомаров и его эпигон «отец украинской истории» Михаил Грушевский правы, и можно говорить о двух раннесредневековых народностях — южнорусской и северорусской, то монгольское нашествие смешало все карты. Этнические и географические. С середины 13 века почти по середину 15-го южная Русь оставалась безлюдной пустошью. К верховьям Западного Буга прижималось Волынское княжество, завоеванное Литвой, единственный людской приток в Прикарпатье обеспечивали поляки, евреи и романские переселенцы (молдаване, если угодно). А в среднем Приднепровье из городов время от времени упоминались Киев (население которого иногда сокращалось до пары тысяч жителей), Белая Церковь и еще пара-тройка крепостей. Они заселялись в основном с севера. Сегодня карты каждый строчит, как он хочет, но археология — упрямая вещь. А она говорит, что в княжестве Мансура к востоку от Киева и особенно в Болоховской земле между Киевом и Волынью славянского населения было очень мало. Населяли Болоховскую землю потомки Союза Черных Клобуков — крещенные (а также язычники) тюрки, к которым позже присоединились выходцы со средней Волги — булгары-мусульмане. Да в таком количестве, что укрепления приобрели булгарский тип, а подавляющее большинство артефактов — не только оружия, но и бытовой керамики — принадлежат тому же тюркскому типу.

Поэтому только спикер Верховной Рады Андрей Парубий знает, что он имел в виду, когда 22 февраля на торжественной церемонии в Национальной филармонии по поводу 100-летия «восстановления Литовского государства» в присутствии депутатов, членов правительства и послов заявил: «Мы остановим Путина так, как в 1362 году литовские и украинские рыцари бок о бок остановили орду в битве на Синих Водах и так, как наше совместное войско под командованием князя Острожского останавливало московитов под Оршей в 1514 году». Хуже примеры и придумать трудно. Орша — всего лишь эпизод четвертой русско-литовской войны, по результатам которой Русь вернула себе Смоленск. Но о каких «украинских рыцарях» в 1362 году речь? В Киеве после монгольского разгрома сидели ставленники то Владимира-на-Клязьме, то Галича, то даже Путивля, а однажды и Литвы, но в 1362 году в Киеве сидел ставленник Орды! Киевский князь был «ордынцем»! Если же «украинские рыцари» были из Волыни, то посол Литвы Мариюс Януконис должен был прямо в филармонии заявить Парубию протест: волынцы были уже литовскими подданными, такими же «литовскими рыцарями», как все остальные.

Даже сами авторы грозных таблиц о российских «агрессиях» признают неприличность своих натяжек. Признают, что у 12 тысяч запорожских казаков в войске Лжедмитрия в 1605 году цели «были, в основном, чисто меркантильные, без каких-то политических амбиций, впрочем, как и у любых других „солдат удачи“ в то воинственное время». А Сагайдачный в обмен на участие в походе 1618 года «потребовал от короля признания казацкой автономии, легитимации выборов гетмана и другой старшины, доведения числа реестровых казаков, имевших вполне „шляхетские“ льготы и права до 20 тысяч». Но поляки «цинично „кинули“ казаков, выполнив свои обещания разве что в отношении „клейнодов“ (булавы, печатей и т. п. атрибутов автономии), но ограничив число реестровых казаков смехотворными 3 тысячами».

«Всемирно-историческое значение» Конотопской битвы 1659 года определяется исключительно тем, что Конотоп находится в Сумской области — на родине Виктора Ющенко, а 350-летний юбилей битвы пришелся на его президентство. Царским войскам боярина Алексея Трубецкого и наказного гетмана Войска Запорожского Ивана Беспалого пришлось снять осаду Конотопа (при нехватки тяжелой артиллерии штурм был невозможен), но в ходе преследования русского войска, защищенного передвижными укреплениями («гуляй-город») казаки гетмана-предателя Ивана Выговского и крымцы понесли большие потери, чем русские в результате гибели отряда Семена Пожарского в начале битвы. Военная история знает и не такие случаи. Да, Иван Выговский был гением, и он мог стать действительно родоначальником новой нации, его идея превращения Речи Посполитой в триединое государство в составе Королевства Польского, Княжества Литовского и Княжества Русского была великолепна. Но всё то же… Самый захудалый польский шляхтич чувствовал себя неизмеримо выше любого православного князя, не говоря о каких-то казаках. Сейм отказался утвердить Гадячскую унию короля с Выговским. Этого гетмана поляки тоже «кинули». А потом и расстреляли.

Чудновская битва в следующем году стала настоящей катастрофой для русской армии (горькие уроки которой на наш взгляд следует изучать с большим тщанием, чем победы). Новый гетман Юрий Хмельницкий, сын Богдана, перебежал на сторону поляков (и русские, и украинские историки дружно оправдывают его предательство «поражением» у села Слободище, но есть серьезные сомнения, что здесь дошло до чего-то большего, чем несколько стычек в ходе «согласования» условий). В целом «участие» в Чудновской битве Юрия Хмельницкого выразилось в том, что он не пришел на помощь армии Шереметьева. Поучительна и идея гетмана Петра Дорошенко о государственности Правобережной Украины через признание верховной власти султана по образцу вассальных правителей Молдовы, Валахии, Трансильвании, Крымского ханства. Закончилась идея почти полным разорением и истреблением турками и крымцами 9/10 населения Правобережья и «ссылкой» Дорошенко в Вятку… воеводой.

Что касается гетмана Мазепы и его «противостояния России», то его поддержало даже не большинство казаков, а главное, вопрос и близко не стоял о независимости Украины. Всё, что было обещано, это удел в Полоцкой земле (север Белоруссии) лично ему на старость.

«Киевское казачество» 1855 года? Поводом к началу движения стал царский манифест с призывом формировать народное ополчение. Пошли слухи о том, что записавшиеся крестьяне получат волю, землю и имущество помещиков. Крестьяне составили списки «вольных казаков», перестали отрабатывать барщину и выполнять распоряжения властей. Но и идти защищать Севастополь не желали. Вот такая «российско-украинская война». О событиях 20 века сегодня пишется более чем достаточно.

Но как же быть с тайной недостающей «российско-украинской войны»? После внесения в список таких эпических битв, как арест полковником Кречетниковым (точнее, верными царю запорожцами) пьяных в хлам гайдамаков и «драп от пушки до теплушки» под Крутами, стало ясно, что между князем Владимиром и Иловайским котлом никакой дополнительной войны не выковырять. И тут пришло озарение.

24-я война — «самая-самая первая»! И странно, что Виктор Ющенко смог копнуть глубже всех «свидомых науковцев» вместе взятых. Это 882 год — захват Вещим Олегом Киева и убийство бояр Аскольда и Дира (или одного боярина Хаскольдюра). Нет, можно было бы копнуть еще глубже (а заодно довести число «российско-украинских войн» до круглой цифры в 25) — объявить российскими агрессорами самих Аскольда и Дира! Которых Рюрик из того же Новгорода (России!) на Константинополь послал, а они с добычей в Киеве осели и дань не платили. Но тогда получится, что родным государством украинцев до этой российской агрессии был Хазарский каганат, а вокруг него столько спекуляций наворочено, что лучше эту тему закрыть, не открывая. Пугает другое. Что же это за народ такой — украинцы, воюющий сам с собой тысячу лет?

Альберт Акопян (Урумов)





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