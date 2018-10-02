Официальный курс валют НБУ на 3 октября

Стало известно, каким будет курс иностранных валют по данным Национального банка Украины (НБУ) в среду, 3 октября. По сравнению с показателями во вторник, 2 октября, гривна не укрепилась в своих позициях, ее показатель — 28,27 за доллар. Об этом сообщает пресс-служба официального регулятора.

Официальный курс валют НБУ на 3 октября

Официальные курсы валют установлены на таком уровне:

100 долларов США – 2827.6259 гривны;

100 евро – 3263.9286 гривны;

10 российских рублей – 4.3354 гривны.

Как видно по этим показателям, евро понизился в цене на 11 копеек, а стоимость российского рубля с понедельника увеличилась на 3 копейки. Кроме того, доллар подорожал на 7 копеек.

Ранее сообщалось, что в Украине курс доллара в октябре будет находиться в достаточно широком диапазоне, а гривна не сможет избежать девальвации. Такой прогноз сделал руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий.

«Скорее всего и этот год не будет исключением. Действительно, очень многое будет зависеть от новостей от МВФ. Но я бы не сказал, что здесь вопрос задержка или не задержка. Самое главное – будут ли перспективы получения следующего транша, или будут новости, которые могут перечеркнуть такую возможность», — рассказывает аналитик.

По оценкам Паращия, курс доллара в Украине в октябре будет колебаться между 28 и 29 грн/долл.

«Мы понимаем, что есть риск, что МВФ нуждается в утверждении парламентом бюджета на следующий год и пока не очень понятно, сможет ли наш парламент как никогда быть оперативным и в кратчайшие сроки его утвердить», — добавил эксперт.

Напомним, что в Украине может появиться национальная электронная валюта, созданная по технологии Blockchain.

Как сообщал портал Знай.ua, Национальный банк Украины ввел в обращение обновленную банкноту номиналом 20 гривен. Этот образец 2018 года получил новый дизайн, а также усовершенствованную систему защиты.

Также портал Знай.ua писал, что Национальный банк предупреждает об изменениях в порядке межбанковских гривневых переводов в Украине.

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