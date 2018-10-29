Официальный курс валют НБУ на 29 октября

Стало известно, каким будет курс иностранных валют по данным Национального банка Украины (НБУ) в понедельник, 29 октября. По сравнению с показателями в четверг, 25 октября, гривна не укрепилась в своих позициях, ее показатель — 28,26 за доллар. Об этом сообщает пресс-служба официального регулятора.

Официальный курс валют НБУ на 29 октября

100 долларов США – 2826.5984 гривен;

100 евро – 3206.7759 гривны;

10 российских рублей – 4.3066 гривны.

Как видно по этим показателям, евро понизился в цене на 7 копеек, а стоимость российского рубля с четверга увеличилась на 1 копейку. Кроме того, курс доллара стал дороже на 5 копеек.

Ранее сообщалось, что эксперты предрекли доллару катастрофическое падение, которое обернется ростом цен на многие товары. По мнению главного исполнительного директора A.G. Bisset Associates LLC Ульфа Линдала, американский доллар упадет примерно на 40% к евро к 2024 году.

При этом Линдал абсолютно уверен, что доллар с 1970-х повторяет свой 15-летний цикл падения и роста. По его мнению, повторение схемы неизбежно. Директор A.G. Bisset Associates LLC ожидает, что к 2024 году валюта США упадет до $2 за евро и 75 иен за $1. Таким образом доллар потеряет примерно 41% и 33% соответственно.

В то же время, медианный прогноз аналитиков, опрошенных Bloomberg, говорит обратное. Эксперты считают, что к 2022 году евро будет стоить $1,28. В пользу расчетов Линдала говорит 9% падение доллара в прошлом году и сентябрьский прогноз Рэя Далио из Bridgewater Associates о резком снижении курса.

Напомним, что интерес к перечислению средств между платежными карточками в Украине может снизиться в результате внедрения мгновенных платежей.

Как сообщал портал Знай.ua, украинским водителям не стоит ждать дешевого топлива, наоборот, в ближайшее время цены снова вырастут.

Также портал Знай.ua писал, что согласно проекту государственной казны, стоимость голубого топлива для населения повысится на четверть.

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