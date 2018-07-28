Официальный курс валют НБУ на 28 июля

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс иностранной валюты на выходные дни, 28-29 июля. Так, украинскую валюту ослабили до 26,65 за доллар. Об этом свидетельствуют официальные данные на сайте регулятора.

Официальные курсы валют установлены на следующем уровне:

100 долларов США – 2665.1412 гривны;

100 евро – 3122.4794 гривны;

10 российских рублей – 4.2339 гривны.

Таким образом, курс доллара, по сравнению с показателями в среду, 26 июля, вырос в цене на 2 копейки. Кроме того, евро подорожал на 10 копеек. Стоимость 10 российских рублей уменьшилась на 3 копейки.

Напомним, до конца лета украинцы могут быть спокойны, так как в Украине, по словам экспертов, не ожидается существенных изменений курса доллара к гривне. По убеждению экономического эксперта Максима Праздникова, курс американской валюты останется на отметке в 26-26,5 грн/$.

«Если мы говорим до конца лета, то тут вряд ли стоит ожидать каких-то существенных потрясений или колебаний. То есть курс в районе 26-26,5 грн за доллар – он видится более-менее стабильным и не предвидится никаких изменений. То есть выход за пределы 27 грн за доллар не ожидает на сегодняшний день никто», — отмечает эксперт.

Как сообщал портал Знай.ua, Национальный банк Украины облегчил операции с иностранной валютой, усовершенствовав порядок обмена информацией о валютные операции клиентов, а также позволил банкам напрямую покупать отличные от доллара США инвалюты на межбанковском рынке.

Также портал Знай.ua писал, что в субботу, 28 июля и воскресенье, 29 июля «Приватбанк» проведет регламентные работы с техническим оборудованием и системами безопасности. В связи с этим, украинцев предупредили, что будут наблюдаться сбои в работе со счетами и терминалами банка. Основной комплекс работ будет проведен в ночь на 29 июля. В банке посчитали, что в этот период нагрузка на сервисы будет минимальной.

При этом в период с 01:00 до 05:00 29 июля ожидаются краткосрочные сбои при некоторых операциях физических и юридических лиц через системы электронного банкинга и терминалы самообслуживания.





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