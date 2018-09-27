Официальный курс валют НБУ на 27 сентября

Стало известно, каким будет курс иностранных валют по данным Национального банка Украины (НБУ) в четверг, 27 сентября. По сравнению с показателями в среду, 26 сентября, гривна не укрепилась в своих позициях, ее показатель — 28,14 за доллар. Об этом сообщает пресс-служба официального регулятора.

Официальный курс валют НБУ на 27 сентября

Официальные курсы валют установлены на таком уровне:

100 долларов США – 2814.2843 гривны;

100 евро – 3303.1255 гривны;

10 российских рублей – 4.2797 гривны.

Как видно по этим показателям, евро понизился в цене еще на 1 копейку, а стоимость российского рубля со среды увеличилась на 1 копейку. Кроме того, доллар подорожал на 8 копеек.

Тем временем украинская гривна не просто медленно теряет позиции на финансовом рынке, она официально признана одной из десяти наиболее рискованных валют в мире. Об этом на странице «Dubinsky.pro» в Facebook написал журналист Александр Дубинский.

Опираясь на данные инвестиционного банка Nomura, он утверждает: такая ситуация точно не в пользу государства, она может вызвать коллапс во всех сферах экономики.

«Украинская гривня — в десятке самых рискованных, обвал которых по отношению к мировым валютам может произойти абсолютно в любое время. Что это означает? Крайне высокие риски внезапной девальвации, связанные с известными всем фактами: дефицит платежного баланса, отток капитала, высокая долговая нагрузка и отсутствие поддержки МВФ. Публикация индекса Nomura только ускорит, это сигнал всем спекулятивным инвесторам — на выход. Скоро взлет», — говорит Дубинский.

Напомним, что Международный валютный фонд обнародовал экономический прогноз для Украины на ближайшие 5 лет. По версии экспертов, ВВП на душу населения вырастет на 50%.

Как сообщал портал Знай.ua, по прогнозам экспертов под конец года стоимость бензина А-95 в Украине вырастет на 60 копеек/литр.

Также портал Знай.ua писал, что курс доллара на грядущий год в Украине будет на уровне 29,4 гривен. Такой прогноз заложил Кабинет Министров в проекте госбюджета-2019.

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