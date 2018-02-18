Официальный Киев снял охрану со здания Россотрудничества: EADaily

Полиция разорвала договор на охрану офиса Россотрудничества в Киеве после нападения на него украинских радикалов. Об этом сегодня, 18 февраля, сообщил блогер Иван Славинский на своей странице в Facebook. В соцсети он выложил фото официального письма Управления полиции охраны в Киеве на имя руководителя представительства Россотрудничества в Киеве Константина Воробьева.

«В связи с форс-мажорными обстоятельствами полиция в одностороннем порядке разрывает договор на охрану помещения по адресу ул. Борисоглебская, 2 с 21:00 17 февраля», — говорится в письме.

Тем временем украинские неонацисты угрожают новыми погромами. Лидер группировки «Организация украинских националистов» (ОУН, запрещена в РФ) Николай Коханивский выразил удовлетворение сегодняшним погромом в здании Россотрудничества в Киеве. «У нас был удачный флешмоб», — сказал лидер ОУН. Кроме того, Коханивский пообещал новые антироссийские «акции»: «Мы и далее будем громить российские объекты в Киеве, если государство будет бездействовать и не запретит деятельность структур страны-агрессора».

Глава комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников (КПРФ) предложил нанять вооруженную частную охрану для защиты здания Россотрудничества в Киеве.

«Здесь нужно нанимать частную охрану, и эта частная охрана должна охранять (здание Россотрудничества), причем вооруженную, как мы это делаем в Афганистане и в некоторых других местах, неспокойных для нас. Пришла пора и Киева», приводит слова Калашникова РИА «Новости».

Как сообщало EADaily, украинские националисты, чувствуя свою безнаказанность, сегодня вновь предприняли атаку на здание Россотрудничества в Киеве. По дороге к зданию украинского представительства Россотрудничества они закидали булыжниками и яйцами здания Сбербанка и «Альфа-Банка». Затем около сотни участников хулиганского шествия, дойдя до Россотрудничества, забросали его булыжниками и яйцами. В здании разбито много стекол. Полиция и национальная гвардия, находившиеся рядом, как и накануне, предпочли не вмешиваться в ситуацию.

Днем ранее украинские националисты из организации С14 («Сич») ворвались в здание представительства Россотрудничества в Киеве. В это время в здании находились дети из театральной студии, которые репетировали пьесу «Ревизор». Всего в помещении в тот момент находилось около 100 взрослых и детей. Ворвавшись в здание, националисты стали выкрикивать обвинения в адрес России и экстремистские лозунги, разрисовали стены черной и красной краской, исписали их оскорбительными лозунгами и надписями, сорвали и осквернили российский флаг. Хулиганы разбили экспозицию памяти Шаляпина, которая была выставлена в одном из помещений. Полиция прибыла по вызову и находилась в здании, но, несмотря на это, радикалы продолжали взламывать двери при помощи болгарки. После часа погрома, никем не задержанные радикалы покинули помещение. 18 февраля посольство России направило официальную ноту протеста в МИД Украины по поводу нападения представителей радикальных организаций на здание Россотрудничества в Киеве.





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