Официальный доллар в Украине вновь дорожает

сегодня, 16:17 • Татьяна Веремеева

Курс доллара в Украине вырос после стремительного снижения

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к доллару на 20 ноября на уровне 2420,3928 грн. за 100 долл. Об этом сообщается на официальном сайте Нацбанка.

Так, за последний банковский день официальный доллар в нашей стране подорожал на 7 копеек – с 24,13 грн. за доллар на 19 ноября до 24,20 грн. за доллар 20 ноября.

Ранее «Комментарии» писали, что Министерство развития экономики, сельского хозяйства и торговли прогнозирует два сценария развития относительно курса доллара в следующем году. Согласно базовому расчету он будет стоить чуть более 27 грн., а согласно оптимистическому – около 24 грн.

Кроме того, мы писали, что Всемирный банк повысил прогноз роста экономики Украины с 3,4% до 3,6% в нынешнем 2019 году. Экономист представительства Всемирного банка в Украине Анастасия Головач отметила, что организация не ожидает сюрпризов от Украины в 2019 году и предполагает, что ВВП вырастет на 3,6%. В то же время, Всемирный банк ожидает, что в 2020 году экономика вырастет на 3,7%, а в 2021 – на 4,2%.

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