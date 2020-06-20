Офис генпрокурора открыл производство из-за незаконной слежки за Порошенко. Новости политики

Офис генпрокурора открыл уголовное производство из-за возможной незаконной слежки за пятым президентом Украины, лидером «Европейской солидарности» Петром Порошенко

Об этом говорится в сообщении народного депутата от «ЕС» Владимира Арьева в Facebook, передает «ДС».

Арьев опубликовал ответ Офиса генпрокурора на обращение народных депутатов относительно слежки за Порошенко.

В ответе сообщается, что 12 июня Офисом генпрокурора внесены сведения в ЕРДР и начато уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа).

Отмечается также, что досудебное расследование поручено осуществлять следователем Главного следственного управления Государственного бюро расследований.

Арьев также опубликовал выдержку из ЕРДР, в которой говорится, что производство открыто по факту возможного незаконного сбора 11 июня неустановленными должностными лицами правоохранительных органов конфиденциальной информации о Порошенко.

Напомним, 12 июня фракция «Европейская солидарность» заявила, что за лидером партии пятым президентом Петром Порошенко ведется незаконная слежка и требовала объяснений от президента Владимира Зеленского.

В частности, вблизи помещения Порошенко были зафиксированы машины с несуществующими в базе номерными знаками.

Как сообщала «ДС», три уголовных производства, фигурантом которых был пятый президент Петр Порошенко, были закрыты Офисом генпрокурора за отсутствием состава преступления.

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