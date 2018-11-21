ОЭСР ухудшила прогноз роста мировой экономики на 2019 год

ОЭСР ухудшила прогноз роста мировой экономики на 2019 год



Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) понизила прогноз роста мировой экономики на следующий год из-за торговых конфликтов и ужесточения денежно-кредитной политики ведущими центробанками мира.

Оценка увеличения реального ВВП в 2018 году оставлена на уровне 3,7%, прогноз на 2019 год ухудшен до 3,5% с ожидавшихся в сентябре 3,7%, говорится в докладе организации.

По итогам прошлого года мировая экономика выросла на 3,6%.

В 2020 году прогнозируется увеличение глобального ВВП на 3,5%, эта оценка дается впервые.

Во многих странах мира безработица находится на рекордно низком уровне, и начинает проявляться нехватка квалифицированных кадров. Вместе с тем рост объемов торговли и инвестиций замедляется из-за введения пошлин, говорится в докладе ОЭСР.

Повышение процентных ставок в США и укрепление доллара приводят к оттоку капитала из развивающихся стран и к ослаблению их валют, тогда как налоговые и денежно-кредитные стимулы во многих странах ОЭСР продолжают сокращаться, отмечают эксперты.

Ухудшение прогноза роста мировой экономики на 2019 год вызван ожидаемыми проблемами развивающихся стран, таких как Турция, Аргентина и Бразилия, тогда как сохранение слабости в 2020 году является отражением ситуации в развитых экономиках, отмечается в отчете ОЭСР.

Прогноз для еврозоны на 2018 и 2019 годы был ухудшен на 0,1 процентного пункта (п.п.), до 1,9% в текущем и 1,8% в следующем году.

Для Германии прогнозы были снижены до 1,6% в 2018 и 2019 годах, тогда как сентябрьский прогноз предусматривал рост на 1,9% и 1,8% соответственно. Оценка темпов роста экономики Франции на 2018 год не изменилась и составляет 1,6%, на 2019 год — ухудшена на 0,2 п.п., до 1,6%. Итальянская экономика, вероятно, вырастет на 1% и 0,9% соответственно, прогнозы ухудшены на 0,2 п.п.

Вместе с тем ОЭСР не стала менять свои прогнозы относительно роста экономики США на последующие два года, оставив их на уровне 2,9% и 2,7% соответственно.

Экономика Великобритании вырастет на 1,3% в текущем году, как и ожидалось, а в следующем рост ускорится до 1,4%, хотя в сентябре ожидалось замедление роста до 1,2%.

Ожидания роста ВВП Японии резко ухудшились, до 0,9% с 1,2% в этом году и до 1% с 1,2% в следующем.

Оценка роста китайского ВВП в ближайшие два года снижена на 0,1 п.п., до 6,6% и 6,3%. Прогнозы для Индии ухудшены до 7,5% и 7,3%, для Бразилии — до 1,2% и 2,1%.

Российская экономика, согласно новым прогнозам, увеличится в текущем году на 1,6%, а не на 1,8%, как ожидалось в сентябре. Прогноз на 2019 год оставлен на уровне 1,5%. В 2020 году ожидается подъем на 1,8%.

ОЭСР ожидает, что в текущем году потребительские расходы в РФ вырастут на 2,6%, государственные расходы — снизятся на 0,9%, а капзатраты предприятий увеличатся на 2,3%. Организация прогнозирует рост российского экспорта на 5,7%, импорта — на 5%.





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