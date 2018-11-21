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ОЭСР ухудшила прогноз роста экономики России на 2018 год

Мировая экономика 21 Ноя 2018
ОЭСР ухудшила прогноз роста экономики России на 2018 год
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Судья Елена Хахалева ушла с поста председателя коллегии по административным делам Краснодарского краевого суда, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу суда. Решение об уходе принято после состоявшегося 20 ноября заседания коллегии Краснодарского краевого суда.

«Вчера на президиуме прошло совещание, по итогам которого произошли кадровые перестановки», — отметили в пресс-службе. Вместо Хахалевой председателем коллегии назначен Александр Пятигора.

«Речь не идет об отставке, она продолжает работу федеральным судьей», — заявили «Интерфаксу» в пресс-службе суда.

Летом прошлого года газета «Кубанские новости» сообщила о роскошной свадьбе дочери Хахалевой. Публикация в издании появилась после поста адвоката Сергея Жорина в Instagram. Жорин оценил затраты на праздник приблизительно в $2 млн. По данным, размещенным на сайте краевого суда, доход судьи за 2016 г. составил 2,64 млн руб. В собственности Хахалевой жилой дом площадью 66,7 кв. м и два земельных участка площадью 300 и 851 кв. м. Позже «Кубанские новости», учредителем которой является краевая администрация, удалила с сайта новость о свадьбе. Сама Хахалева «Российской газете» говорила, что свадьбу дочери оплатил ее бывший муж.

В августе 2017 г. группа кубанских фермеров обратилась в Следственный комитет, прокуратуру и ФСБ с требованием проверить диплом Тбилисского госуниверситета, имеющийся у Хахалевой, писала «Новая газета».

В сентябре 2017 г. председатель Совета судей Краснодарского края Владимир Кисляк сообщил о проведении советом проверки информации о поддельном дипломе Хахалевой. По словам Кисляка, диплом судьи настоящий, а информация о роскошной свадьбе дочери Хахалевой в Краснодаре не соответствует действительности. Организация свадьбы обошлась в 4,5 млн руб., говорил Кисляк.

В октябре «Робалт» со ссылкой на столичного адвоката Алексея Салмина сообщил подробности о дипломе Хахалевой. Салмин заявлял, что нет никаких упоминаний об учебе судьи в Абхазском государственном университете. О том, что Хахалева обучалась в этом вузе, ранее сообщили в квалификационной коллегии и совете судей Краснодарского края. В 1985 г. Хахалева поступила в Абхазский университет, после была переведена в Сухумский филиал Тбилисского госуниверситета в 1991 г. Салмин настаивал, что бланк диплома №РВ-523043, который якобы получила Хахалева, в 1988 г. был отправлен в Чечено-Ингушский пединститут. Такие данные адвокату предоставили в Гознаке, писал «Росбалт».

По версии адвоката, Хахалева обучалась в Кубанском госуниверситете на факультете биологии. Есть приказ о ее зачислении, утверждал он. По его словам, она работала в Краснодарской краевой ветеринарной лаборатории ветсанитаром.

В конце октября Сухумский государственный университет подтвердил подлинность диплома Хахалевой. В университете подтвердили, что судья получила документ о высшем образовании по специальности «Правовед» в 1991 г. «Она училась с 1985 по 1991 г. в нашем университете», — заявил ректор правопреемника сухумского филиала Тбилисского университета Зураб Хонелидзе.



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