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Односторонние санкции искажают правила мировой экономики, заявил Лавров

Мировая экономика08 Мар 2018
Односторонние санкции искажают правила мировой экономики, заявил Лавров
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Санкции в отношении России (6596)

12:4508.03.2018

(обновлено: 20:25 08.03.2018)

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ХАРАРЕ (Зимбабве), 8 мар — РИА Новости. Односторонние санкции искажают функционирование рынка и правила мировой экономики, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фотоВ Госдуме название обоснование санкционной политики США жалким»Не понимаю, почему мы должны что-то навязывать нашим друзьям, мы работаем со всеми странами, которые готовы сотрудничать на основе равноправия и взаимной выгоды. Мы не приемлем односторонних шагов по навязыванию неких санкций, принуждения, которые применяются в том числе в отношении Зимбабве», — сказал Лавров журналистам.

По его словам, «подобные политизированные шаги существенно искажают функционирование рынка и те, кто применяют односторонние санкции, вмешиваются непозволительным, неправоправным образом в игру свободных рыночных сил и правила, которые заложены мировой экономикой».

Реакция на санкции

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