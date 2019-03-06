Однофамильцу Тимошенко предложили 5 млн за снятие кандидатуры. Новости политики

Два человека предлагали доллары в эквиваленте 5 млн грн нардепу Юрию Тимошенко за снятие своей кандидатуры

Об этом генпрокурор Юрий Луценко сообщил на своей странице в Facebook, передает «ДС».

По его словам, задержание сотрудники ГПУ проводили совместно с коллегами из Госбюро расследований и Службы безопасности.

«Сам кандидат в президенты несколько дней назад после попыток повлиять на него обратился в ГПУ. Злоумышленники задержаны по статье 157 ч 3 (препятствование осуществлению избирательного права). Учитывая известную следствию переписку задержанных исполнителей с политиками, жду гвалта о политических репрессиях», — написал он.

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Напомним, ранее СМИ сообщали, что полиция ведет расследование в отношении народного депутата и кандидата в президенты Юрия Тимошенко.

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