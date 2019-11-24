«Одно лечим, другое калечим»: Эксперт сделал резкое заявление об экономике Украины



Экономика Украины напоминает человека, который страдает несколькими заболеваниями. Об этом своей колонке для издания «Главред» написал эксперт Андрей Головачев . Он подчеркнул, что даже если правительство начнет принимать правильные решения по развитию экономики, у них будет отрицательный побочный эффект.

Головачёв напомнил, что миллионы украинцев уже покинули страну в поисках нормальной работы, а украинские бизнесмены вынуждены закрывать свои дела из-за решения властей о повышении минимальной оплаты труда. Головачёв уверен, что показатели по уровню безработицы в стране сильно занижены, и на самом деле они уже зашкаливают. Работодатели вынуждены сокращать свой персонал, из-за чего украинцы, не найдя работу в своей стране, уезжают за границу. «Саморазрушающийся процесс с положительной обратной связью, который проще всего объяснить известной поговоркой: «Одно лечим — другое калечим»», — пишет Головачёв.

Также он отметил, что в Украине уже давно не существует нормальной экономической политики. Руководство страны проводит только определенный набор действий, которые принимаются фрагментарно. По его мнению, такими действиями власти Украины продолжают выгонять людей из страны. Он добавил, что в Украине не существует конкурентный зарплаты.

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