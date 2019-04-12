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Один пояс – один путь » Политика » — Gezitter.org

E-commerce 12 Апр 2019
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12.04.2019 // 14:36

11 апреля первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов принял участие в работе XIII китайского международного форума по инвестиции и торговле в городе Чжэнчжоу (Китайская Народная Республика).

Как отмечает Кубатбек Боронов, предложенная председателем КНР Си Цзиньпинем инициатива «Один пояс – один путь» позволяет участвовать в региональном распределении труда и кооперации, международном бизнесе и инвестициях, развитии торговли и услуг, а также дает новые возможности для создания новых рабочих мест.

«Это дает возможность выхода к морю странам Центральной Азии, в том числе Кыргызстану. Наряду с этим в рамках названного проекта есть перспективы строительства высокотехнологичных логистических центров и развития совместной электронной торговли. В XXI веке электронная коммерция считается инструментом развития торговли на Великом Шелковом пути. Электронная коммерция открывает дорогу развитию малого и среднего бизнеса, что крайне важно для стран с небольшой экономикой», — заявил первый вице-премьер-министр.


Источник:
газета «Эркин тоо» №28 от 12.04.2019/стр.5

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