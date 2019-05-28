«Один пояс и один путь».Сухопутный, морской, а теперь – воздушный и электронный.

Чжэнчжоу – важнейшая транспортно-логистическая точка на карте инициативы «Один пояс и один путь», которая реализуется не только на суше, море, но и по воздуху. Этот статус город Чжэнчжоу закрепил после запуска комплексной экономической экспериментальной зоны Zhengzhou Airport Comprehensive Economic Experimental Zone (ZACEEZ).

Алевтина ДОНСКИХ, Серик КОРЖУМБАЕВ, Чжэнчжоу, КНР

Несмотря на то, что этот город провинции Хэнань внутриконтинентальный, именно здесь пересекаются наземный, воздушный и электронный Шелковый путь. Это не только экономически выгодны, но и дань истории: Хэнань – начальная восточная точка старого Великого Шелкового пути, духовный очаг китайцев всего мира. Именно здесь была самая древняя китайская столица и здесь зародилась самая древняя китайская торговля. Сегодня провинция Хэнань придает новой эпохе новое китайское ускорение. Посещение ZACEEZ стало возможно благодаря пресс-туру, который организовало для казахстанских журналистов Посольство КНР в Казахстане.

В новой аэропортовской зоне уже открыты 34 товарных авиалинии Cargo Express и 208 пассажирских линий. Главная цель нового авиационного района Чжэнчжоу – комплексное строительство, развитие экономики, строительство инфраструктуры. Как нам рассказали в демонстрационном зале ZACEEZ, инвестиции в проект составили 30 млрд юаней. Объем же ВВП образованной в 2013 году зоны уже превысил 80 млрд юаней. Аэропорт вошел в глобальный рейтинг топ-50 по почтовым и грузовым перевозкам.

Открытый в 2017 году межконтинентальный грузовой авиарейс «Чжэнчжоу-Люксембург» проложил воздушный Шелковый путь. Теперь он «опоясал» Германию, Великобританию, Бельгию, США, Чили и другие страны Европы и Америки. Объем грузооборота этого авиарейса составил около трети от общего грузооборота Чжэнчжоуского аэропорта.

Центр района — аэропорт, вокруг него — три зоны. Строительство северного района завершено. Ему отведены научно-технические, организационно-сервисные функции. В восточном районе находятся аэропорт, торговые павильоны, выставочный зал, логистика. Один терминал уже построен, другой в фазе строительства, а в планах — строительство третьего терминала, и тогда число взлетно-посадочных полос достигнет пяти. В южном районе — конференц-зал, офисы, медицинские центры.

Сюда строится высокоскоростная железная дорога, через год она будет сдана в эксплуатацию. В скором времени здесь планируется объединение железнодорожной, авиационной и автомобильной структуры. Все районы ZACEEZ в процессе развития. Планируется, что проживать в жилой части авиационного района здесь будет 2,6 миллиона жителей. Сейчас их численность достигла почти 800 тысяч человек.

ZACEEZ – уже считается транспортным центром провинции Хэнань. Из этого центра до любого края Китая, даже до отдаленного Урумчи, по скоростной железной дороге можно доехать в течение 3-х часов. До аэропорта можно доехать на метро, в планах предусмотрено строительство метро до вокзала. Строительство железнодорожного узла в центре уже начато, к 2020 году он будет полностью сдан в эксплуатацию.

Еще одной составляющей проекта стала развиваемая городом трансграничная электронная коммерция: в рамках Шелкового пути по Интернету открыты склады в России, Бельгии, США, Венгрии, Австрии и Германии.

Характерной особенностью ZACEEZ является парк, созданный по Фэн-шуй. Зелень, газоны и ухоженная территория аэропортовского района не дает даже грамма оснований подумать, что это – крупнейшая промышленная, транспортная и логистическая зона, тем не менее, именно таково сегодня лицо современной промышленности и экономики Китая. Так что не удивительно, что экскурсии школьников в ZACEEZ – эталон интеллектуального и одновременно зеленого будущего экономики страны — новая традиция Чжэнчжоу.

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