Одессит пропагандировал в интернете «народную республику»: СБУ поймала. Новости политики

Контрразвндка СБУ задержала одессита, агитировавшего в интернет-пространстве за создание «Одесской народной республики»

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает «ДС».

Оперативники и следователи спецслужбы установили, что мужчина продолжал активно поддерживать идею создания так называемой «Одесской народной республики» и пропагандировал федерализацию юго-восточных регионов Украины для выхода из нашего государства. Контрразведчики СБУ задокументировали факты размещения пропагандистом в интернете антиукраинских лозунгов для дестабилизации общественно-политической ситуации в Одесском регионе. Злоумышленник также делал публичные призывы к изменению границ территории Украины и разжигал межнациональную рознь. Мужчина также периодически выезжал на временно аннексированную территорию АР Крым, где, по информации спецслужбы, контактировал с лицами, которые обоснованно подозреваются в проведении разведывательной деятельности против Украины», — отмечают в ведомстве.

Указано, что во время следственных действий по месту жительства агитатора правоохранители обнаружили компьютерную технику и другие вещественные доказательства, подтверждающие его противоправную деятельность.

«Сейчас злоумышленнику осуществлено сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины — посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Постановлением Приморского районного суда Одессы подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под арестом сроком 60 суток. Продолжаются следственные действия», — подытожили правоохранители.

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