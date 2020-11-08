Очередные нападения на маршрутки в Бердянске. Перевозчики считают, что они – заложники грязной политики

11:01

08.11.2020

Происшествия

Автор: Владимир Головатый

В Бердянске очередные обстрелы и нападения на пассажирский транспорт. Снова под прицелом хулиганов оказались маршрутки №5 «Ж/д вокзал – завод «Азмол». Вчера, 7 ноября, по данным перевозчиков, один автобус закидали бутылками с песком и камнями, а два – обстреляли, в одном из них – разбили стекло. Предприниматели-владельцы пассажирского транспорта уверены, что их сделали заложниками грязной политики, а на место бердянских перевозчиков хотят поставить иногородних предпринимателей.

Пообщавшись с представителями перевозчика, которые обслуживают 5 маршрут, предлагаем вам хронологию событий 7 ноября. Притом, что накануне 6 ноября вечером уже было нападение на автобус, люди все же вышли на работу, не зная, что им «приготовили». Так, утром, на улице Химиков неизвестные молодые люди несколько раз нападали на автобус. Как рассказал водитель Виктор, эти хулиганы приехали в район чуть раньше, на другой маршрутке, и выжидали именно его. Автобус, по словам шофера, закидывали несколько раз.

– Сначала кинули пластиковой бутылкой с песком по кузову, потом еду следующей ходкой – и тоже возле того же магазина «Визит», где и в первый раз, слышу «бабах» – попали в бок, – вспоминает шофер Виктор Иотов. – Я выскочил, но пацан убежал во двор – попробуй догони. Мы поругались на хулиганов с пассажирами и поехали дальше. А возле волейбольной площадки пацанчик – они, как сговорились, камнем мне в бок.

Как отмечает пожилой мужчина, он работает 26 лет водителем автобуса, но такие хулиганства происходят впервые.

– Такого же не было раньше. Наши коллеги говорят, что пацанам приплатили за хулиганства. Сейчас страшно выходить на маршрут. Едешь и смотришь по сторонам, чтобы в кустах никакой шпаны не было с камнями, – жалуется Виктор.

Только стемнело, на этом же маршруте произошли другие нападения на автобусы: по словам водителей, обстреляли два автобуса, в одном – разбили стекло. Притом, в маршрутках находились пассажиры. К счастью, никто не пострадал.

– Мы с подругами зашли в маршрутку №5, только сели и услышали первый выстрел в заднюю дверь, в которой раскололось стекло, позже был еще один в переднюю. После этого автобус остановился и мы никуда не поехали, – вспоминает пассажир Екатерина. В Бердянске уже нападали на маршрутки №21, 17, а 5 вчера обстреливали и ничего с этим не делают – страшно ездить!

Перевозчики считают, что у этой проблемы, которую до сих пор не решили правоохранители, несколько причин: грязная политика и конкуренция. Предприниматели связывают обстрелы маршруток и митинги против них с рейдерской попыткой отобрать рынок перевозок у местных и отдать иногородним. Об этом неоднократно заявляли и активисты на митингах за льготный проезд и кандидат в мэры – Валерий Баранов.

– Автобус, который обстреляли, стоял на остановке с пассажирами, другой с людьми обкидали камнями и бутылками. Завтра я не знаю, смогу ли кого-то из водителей и кондукторов упросить выйти на маршрут, – жалуется перевозчик Владислав Иванченко.

В конечном счете, политика это или нет, пассажиров точно волновать не должно. Не дай Бог в следующий раз пострадают люди, потому перевозчики просят правоохранителей найти и наказать хулиганов и заказчиков нападений на автобусы.

– Нас сделали заложниками политических игр! Мы хотим работать спокойно, – отметил Владислав.

Напомним, на этой неделе, после того, как неизвестные люди устраивали конфликты с водителями автобусов и мешали им работать, перевозчики обратились к городскому голове Владимиру Чепурному с просьбой обеспечить им безопасность. Соответствующее обращение от мэрии было и к силовикам, но к сожалению, после этого ситуация с пассажирскими перевозками в городе не улучшилась.

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