Очередной блеф. В России и на Украине улыбнулись домыслам Зеленского о встрече с Путиным

Украинский политолог Александр Дудчак в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что Зеленскому для встречи с российским президентом необходимо представить конструктивные предложения и темы для обсуждения, не связанные с Крымом и Донбассом.

«Нельзя исключать того, что встреча в принципе может произойти, но если на ней будут обсуждаться вопросы, не связанные с возвращением Крыма и с претензиями Украины по Донбассу… Просто встречаться для того, чтобы Зеленский на этом попиарился, руководство РФ не будет. А если конструктивный будет разговор, то вопросов очень много. Можно было обсудить, например, экономическое сотрудничество, потому что при всех санкциях, при всех стремлениях политической верхушки Украины разорвать отношения, Россия все равно остается одним из важнейших партнеров во внешней торговле для Украины, без импорта из России и без экспорта в России экономика Украины понесла бы непоправимый ущерб. Есть, что обсудить и в гуманитарной сфере, но пока вопрос этой встречи, скорее, гипотетический», — объяснил Дудчак.

Напомним, главным препятствием в организации встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского является нежелание Киева выполнять соглашение «Минск-2». Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» 26 сентября.