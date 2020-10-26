Обзор рынков. Мир затаился в ожидании выборов США

Неделя примечательна тем, что она является последней в октябре и это канун президентских выборов в США.

Статистические релизы ждем по американскому фондовому рынку, по заболеваемости COVID во всем мире, по темпам роста ВВП США (что может быть упущено рынком в тот момент, когда инвесторы более увлечены будущими выборами). Также ждем решений по ставкам ЦБ Канады, Бразилии и Японии.

Так, Alphabet, материнская компания Google, отчитывается за квартал в понедельник, 26 октября, а Microsoft во вторник, 27 октября. Apple, Amazon и Facebook опубликуют результаты в четверг, 29 октября.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Во-первых, акции компаний будут в состоянии высокой турбулентности, так как спекулянты хотят заработать в период релиза отчетов. Во-вторых, эти данные не смогут оказать целенаправленного давления, а значит, не зададут тренд по акциям, так как впереди всех ждет более важное политическое событие.

Следовательно, американский фондовый рынок в целом получит драйвер волатильности, но сильных распродаж или оптимизма роста к новым историческим максимумам не ждем, несмотря ни на что.

Подписывайтесь на нас в Google News!

С начала недели активы развивающихся стран торгуются в минусе на фоне непонимания дальнейшего стимулирования экономики США за неделю до выборов. И логично, что такая динамика продолжится.

Доллар США в мире укрепляется, а доходность 10-летних казначейских бумаг США снижается. Мы не ждем, что в ближайшие дни защитные активы будут дорожать, так как из-за COVID на протяжении текущего года ресурсы инвесторов ограничены и перекладывать существующие средства в новые активы не получится – весь экономический риск был заложен инвесторами заранее.

Например, золото как инвестиционный актив с марта по август текущего года показало рост на 42%, до $2050 за тройскую унцию. И теперь на протяжении сентября — октября цена на золото не растет, а корректируется вниз.

Такая коррекция может продолжиться вплоть до $1800-1760 за тройскую унцию. Сейчас нет сигналов к распродаже, но уверенно покупать золото и говорить, что оно готово дорожать до уровня $2300 можно будет либо после коррекции до $1760, либо уже выше $2 тысяч.

Дополнительно отметим, что важным будет релиз темпов роста ВВП США за третий квартал. После того как во втором квартале экономика упала на 31,4%, любое восстановление было бы сигналом оптимизма. Рост на 31,9% при низкой базе сравнения был бы неплох.

Однако нужно понимать, что рынок может проигнорировать это событие по двум причинам:

Эти данные по ВВП будут предварительными. А значит, фактические оценки, когда их будут публиковать, могут кардинально отличаться.

В пятницу, 30 октября, тем, кто обычно следит за экономическими рейтингами мира, стоит обратить внимание на публикации S&P Global Ratings и оценки по Чехии. Fitch Ratings опубликует рейтинги Финляндии, Румынии.

Moody’s Investors Service может опубликовать рейтинги Дании, Нидерландов, Саудовской Аравии, Республики Конго.

Для Украины неделя будет умеренно оптимистичной, ведь гривна находится в состоянии небольших колебаний. Так, например, 26 октября курс доллара на межбанке в продаже вырос на 3 копейки – до 28,29 грн за доллар, курс в покупке также поднялся на 3 копейки – до 28,27 грн за доллар.

При этом официальный курс евро вырос до максимума — выше он был только 19 февраля 2018 года: 33,64 грн за евро. Отметим, что внешние события сейчас не станут поводом для падения гривны.

Более важным, как всегда, является любой посыл со стороны кредиторов. Несмотря на то что Украина выполнила все требования Международного валютного фонда для предоставления очередного транша помощи, денег нет.

У вас есть интересная колонка для The Page?

Пишите нам: [email protected]

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter

Редакция не несет ответственности за содержание материала и может не разделять мнение его автора





Источник